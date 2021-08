Leo Messi mógł zostać w Hiszpanii, ale nie w Barcelonie. Szokująca oferta

Okazuje się, że Leo Messi mógł zostać w Hiszpanii na dłużej i nie musiał opuszczać La Liga. Argentyńczyk musiałby jednak przejść do jednego z głównych rywali FC Barcelony do wielu pucharów. Dziennikarz telewizji "Movistar+" informuje, że do takiego ruchu 34-latka miał namawiać sam Diego Simeone. Rodak piłkarza kontaktował się z nim, aby ten dołączył do ekipy z Madrytu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Leo Messi byłby kuszony grą z Luisem Suarezem? W PSG przywitał go Neymar

Jednym z argumentów przy dołączeniu Messiego do Atletico Madryt, jakie wymieniają zagraniczne media, jest obecność w składzie mistrza Hiszpanii byłego napastnika FC Barcelony - Luisa Suareza. Obaj piłkarze współpracowali przez wiele lat. Dziennik "Daily Mail" pisze, że od 2014 roku zdobyli łącznie 478 bramek i zdobyli 13 trofeów.

Leo Messi wybrał jednak Paris Saint-Germain, z którym związał się dwuletnim kontraktem, a jego pensja wyniesie 35 mln euro za rok gry. Dodajmy, że w zespole wicemistrza Francji także znajduje się kolega Argentyńczyka z FC Barcelony. Chodzi o Neymara, który już wiele tygodni temu mówił, że chciałby ponownie grać z Messim, a teraz się to spełni. Brazylijczyk przywitał 34-latka w PSG przed samym klubem.

Szał na ulicach Paryża! Tak kibice PSG witają Leo Messiego [WIDEO]

Leo Messi występował w Barcelonie od 2000 roku, kiedy to przeniósł się z juniorskiego zespołu Newell's Old Boys. Argentyńczyk występował w pierwszym zespole Blaugrany od 2005 roku i od tego czasu zagrał w 778 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 672 bramki oraz zanotował 305 asyst.