Oficjalnie: Leo Messi w Paris Saint-Germain! 13 sekund, które zmienia świat sportu

PSG opublikowało w swoich social mediach krótkie i dość tajemnicze wideo opatrzone hasłem "mercato update", co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać "aktualizacja informacji z okna transferowego". Całe wideo ma zaledwie 13 sekund, ale już teraz można powiedzieć, że zmienia ono świat sportu. Zmienia świat futbolu, jaki znaliśmy dotychczas.

Wideo zapowiada transfer Leo Messiego

Dokładne obejrzenie pozwala jednak w stu procentach przekonać się, że PSG oficjalnie zapowiedziało nim transfer Leo Messiego. Dlaczego? Na krótkim wideo widzimy samolot (Leo Messi po godzinie 15:30 właśnie wylądował w Paryżu). Później widzimy m.in. argentyńską flagę i sześć złotych piłek - czyli dokładnie tyle, ile zgromadził dotąd Leo Messi. A dodatkowo w szatni widzimy wiszące koszulki Neymara i Mbappe, a pomiędzy nimi jest wolne miejsce. Miejsce czekające na 34-letniego Argentyńczyka.

Leo Messi około godziny 16 przywitał się kibicami PSG. Argentyńczyk był ubrany w koszulkę związaną z francuskim klubem.

Messi już w Paryżu

Leo Messi we wtorek po południu wylądował we Francji, a podpisanie kontraktu z Paris Saint-Germain będzie kwestią godzin. Fabrizio Romano kilka godzin temu poinformował na Twitterze, że "umowa zostanie zawarta na dwa lata. Możliwość przedłużenia do czerwca 2024 r. Wynagrodzenie około 35 mln euro za każdy sezon i w kontrakcie są zawarte wszystkie bonusy". I dodał: "Messi ostatecznie zaakceptował propozycję kontraktu PSG i jest spodziewany w Paryżu w ciągu kilku najbliższych godzin. W środę na stadionie w Parku Książąt ma się odbyć konferencja prasowa z udziałem Argentyńczyka" - czytamy na łamach L'Equipe.

Leo Messi występował w pierwszym zespole FC Barcelona w latach 2005-2021. Reprezentant Argentyny zagrał w 778 oficjalnych spotkaniach katalońskiego klubu, zdobywając w nich 672 bramki oraz notując 305 asyst. W trakcie gry dla Barcelony zdobył sześć Złotych Piłek, cztery puchary Ligi Mistrzów, dziesięć mistrzostw Hiszpanii czy trzy tytuły Klubowych Mistrzów Świata.