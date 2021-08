Leo Messi już wylądował! Nowy klub czeka. "Historyczny dzień"

Leo Messi we wtorek po południu wylądował we Francji, a podpisanie kontraktu z Paris Saint-Germain będzie kwestią godzin. Fabrizio Romano kilka godzin temu poinformował na Twitterze, że "umowa zostanie zawarta na dwa lata. Możliwość przedłużenia do czerwca 2024 r. Wynagrodzenie około 35 mln euro za każdy sezon i w kontrakcie są zawarte wszystkie bonusy". I dodał: - Messi ostatecznie zaakceptował propozycję kontraktu PSG i jest spodziewany w Paryżu w ciągu kilku najbliższych godzin.

Leo Messi już wylądował w Paryżu

Około 14 pojawiło się również zdjęcie Leo Messiego, który jest w samolocie do Paryża. Biorąc pod uwagę długość lotu z Barcelony, to Messi pojawi się na lotnisku w Paryżu jeszcze przed godziną 16. - A oto Leo Messi w samolocie wraz z żoną Antonelą. Czas przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z PSG - napisał włoski dziennikarz. Według doniesień Francesco Porzio z One Football, Messi wylądował w Paryżu koło 15.30.

W środę na stadionie w Parku Książąt ma się odbyć konferencja prasowa z udziałem Argentyńczyka - czytamy na łamach L'Equipe.

Leo Messi występował w pierwszym zespole FC Barcelona w latach 2005-2021. Reprezentant Argentyny zagrał w 778 oficjalnych spotkaniach katalońskiego klubu, zdobywając w nich 672 bramki oraz notując 305 asyst. W trakcie gry dla Barcelony zdobył sześć Złotych Piłek, cztery puchary Ligi Mistrzów, dziesięć mistrzostw Hiszpanii czy trzy tytuły Klubowych Mistrzów Świata.