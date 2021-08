Leo Messi zrezygnował z numeru "10" w PSG! "Dwie inne opcje"

Hiszpański dziennik informuje, że Neymar specjalnie dla Leo Messiego miał zrezygnować z numeru "10" pod swoim nazwiskiem i zaoferować go Argentyńczykowi. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeżeli Messi osiągnie porozumienie z PSG, to kibice zobaczą go z numerem "30" lub "19".

Leo Messi ma do wyboru dwa numery w PSG. Władze Ligue 1 przymkną oko, jeżeli Argentyńczyk dojdzie

"Marca" podaje, że Leo Messi z "trzydziestką" mógłby wpłynąć na sumienie wielu kibiców. Argentyńczyk debiutował z tym numerem w FC Barcelonie, gdy miał 17 lat, 3 miesiące i 22 dni. W meczu ligowym z Espanyolem zmienił w 82. minucie Deco. Jedynym problemem związanym z tym numerem jest to, że w Ligue 1 noszą go jedynie bramkarze. Władze mają jednak podejść do Messiego w wyjątkowy sposób i przymknąć na to oko.

Drugi numer to plan B, gdyby Argentyńczyk nie chciał debiutować z tym samym numerem, z jakim robił to w FC Barcelonie. Dziennikarze dodają, że przedstawiciele PSG ustalają te szczegóły. "Interesy komercyjne wykraczają poza preferencje zawodników czy ewentualne przesądy" - czytamy w artykule.

Leo Messi jeszcze nie dołączył oficjalnie do Paris Saint-Germain, choć niemal wszystkie źródła informują, że będzie to kwestia godzin. Według "L'Equipe" Messi Ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok i może zarabiać nawet 40 milionów euro netto rocznie. Powodem, dla którego Argentyńczyk pożegnał się z Barceloną, były kwestie ekonomiczne. Barca wydaje spore kwoty na wynagrodzenia dla piłkarzy, a po wprowadzeniu przepisów w tej sprawie, związanie się z Messim nową umową było niemożliwe.

Leo Messi występował w Barcelonie od 2000 roku, kiedy to przeniósł się z juniorskiego zespołu Newell's Old Boys. Argentyńczyk występował w pierwszym zespole Blaugrany od 2005 roku i od tego czasu zagrał w 778 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 672 bramki oraz zanotował 305 asyst. Nowym klubem Messiego będzie prawdopodobnie Paris Saint-Germain, z którym zwiąże się do końca czerwca 2023 roku.