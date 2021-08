Odejście Leo Messiego ma też wpływ na Cristiano Ronaldo. "Sytuacja się zmieniła"

"Nieoczekiwany zwrot akcji z udziałem Leo Messiego wywoła bardzo poważne konsekwencje na rynku transferowym" - napisali dziennikarze dziennika "AS".

"PSG jest głównym kandydatem do podpisania kontraktu z Messim. Nie ma innej drużyny zdolnej zaoferować napastnikowi taką pensję, na jaką mógł liczyć w katalońskim klubie" - czytamy dalej.

Pomimo że FC Barcelona i piłkarz doszli do porozumienia, dalsze pozostanie Argentyńczyka na Camp Nou nie było możliwe z powodu przeszkód finansowych i strukturalnych – poinformował klub, tłumacząc to przepisami ligi hiszpańskiej.

Pozyskanie Messiego przez PSG może wywołać efekt domina transferowego i wpłynąć na Kyliana Mbappe i Cristiano Ronaldo

Według hiszpańskich dziennikarzy, sprowadzenie Messiego przez PSG może być jednak ostateczną zachętą do zaakceptowania propozycji Realu Madrytu, aby oddać Kyliana Mbappe, który nie chce przedłużyć kontraktu z francuskim klubem. Obecny jest ważny tylko do 30 czerwca 2022 roku.

"Zarobienie ponad 100 milionów dolarów zamiast utraty go jako wolnego agenta w ciągu roku ma sens, choć w przypadku zespołów prowadzonych przez Al-Khelaifiego czasami logika może być inna" informuje "AS" w dalszej części artykułu.

To jednak nie wszystko, ponieważ ewentualny transfer Messiego do PSG wiąże się również z przyszłością Cristiano Ronaldo. "Do czwartkowego popołudnia Portugalczyk był kandydatem numer jeden do zastąpienia Mbappe w PSG, ale gdy Messi jest wolny, sytuacja się zmieniła" - dodają dziennikarze na łamach hiszpańskiego dziennika.

Co więcej, gdy Mbappe przeniesie się do Realu Madryt, również tam nie będzie już miejsca dla Ronaldo, co oznacza, że Portugalczyk zostanie na kolejne miesiące w Juventusie.

Leo Messi występował w Barcelonie od 2000 roku, kiedy to przeniósł się z juniorskiego zespołu Newell's Old Boys. Argentyńczyk występował w pierwszym zespole Blaugrany od 2005 roku i od tego czasu zagrał w 778 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 672 bramki oraz zanotował 305 asyst.

Natomiast Ronaldo ma ważny kontrakt z Juventusem do 30 czerwca 2022 roku. W zespole z Turynu występuje od lipca 2018 roku, kiedy przyszedł z Realu Madryt za 100 mln euro.