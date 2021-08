Media: Leo Messi już ma zaplanowane testy. Kibice chcą zablokować transfer

Zacznijmy od informacji, którą opublikował w niedzielę francuski dziennikarz Julien Laurens. Zgodnie z jej treścią Leo Messi doszedł już do porozumienia z Paris Saint-Germain i musi jedyni przejść testy medyczne. W tym celu Argentyńczyk miał się udać do stolicy Francji. Po przejściu badań 34-latek podpisze dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Leo Messi podpisze dwuletni kontrakt z PSG. Kibice blokują transfer

Wielu kibiców nie wyobraża sobie FC Barcelony bez Leo Messiego i starają się robić wszystko, aby zatrzymać przejście piłkarza do PSG. W tym celu wystosowano nawet specjalne pismo, które miało wpłynąć do Komisji Europejskiej. Szczegóły dokumentu ustalili dziennikarz hiszpańskiej "Marki". Według jego treści wicemistrzowie Francji w sezonie 2019/2020 przeznaczyli na pensje 99 proc. swoich dochodów. Wskaźnik w FC Barcelonie wynosi 54 proc. Oznaczałoby to, że PSG nie zastosowało się do zasad Finansowego Fair Play, co w obecnej sytuacji groziło także Katalończykom, gdyby przedłużyli umowę z Messim.

"Nie do pomyślenia jest, aby "finansowe fair-play" służyło pogłębieniu dryfu futbolowego biznesu, instrumentalizacji piłki nożnej przez suwerenne mocarstwa oraz zniekształceniu rozgrywek" - napisano w zgłoszeniu. Kibice domagają się nałożenia sankcji na PSG, co miałoby wpłynąć na przejście Leo Messiego. Podkreślmy, że pod wysłanym do komisji dokumentem podpisali się "socios", czyli kibice będący częścią FC Barcelony.

Sensacyjne doniesienia! Messi mógł zostać w Barcelonie. Laporta musiał wybrać

Hiszpańskie media informują, że FC Barcelona miała możliwość przedłużenia kontraktu z Leo Messim, jednak Joan Laporta postanowił podjąć inną decyzję. Warunkiem jaki stawiał szef La Liga, Javier Tebas było skorzystanie z porozumienia CVC oraz odłączenie się od pomysłu utworzenia Superligi. Prezydent Barcy nie zaakceptował jednak warunków, przez co stracił kapitana zespołu.

Leo Messi występował w Barcelonie od 2000 roku, kiedy to przeniósł się z juniorskiego zespołu Newell's Old Boys. Argentyńczyk występował w pierwszym zespole Blaugrany od 2005 roku i od tego czasu zagrał w 778 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 672 bramki oraz zanotował 305 asyst. Nowym klubem Messiego będzie prawdopodobnie Paris Saint-Germain, z którym zwiąże się do końca czerwca 2023 roku.