Będą ofiary transferu Messiego do PSG. "The Athletic" ujawnia szczegóły i kluczowy telefon

Z informacji The Athletic wynika, że Lionel Messi za samo podpisanie kontraktu dostanie 25 mln euro. Umowa ma obowiązywać przez dwa lata i na jej mocy będzie zarabiał 25 mln euro rocznie (dodatkowo zawarta zostanie klauzula umożliwiająca przedłużenie umowy o kolejny rok). Sytuacja zmieniła się nagle, bo jeszcze w czwartek PSG myślało, że sprowadzenie Messiego jest niemożliwe. Wszystko zmienił jednak telefon, jaki Argentyńczyk wykonał do trenera PSG, Mauricio Pochettino: Messi powiedział, że chętnie wzmocni PSG. Wtedy jego rodak przekazał tę informację władzom PSG, które wkroczyły do akcji.

PSG liczy na to, że "transfer Messiego spłaci się sam" - jeśli weźmie się pod uwagę wzrost przychodów sponsorskich, z biletów, wycieczek, itd. Dodatkowo PSG chce wykorzystać przyjście Messiego, by przekonać Kyliana Mbappe do przedłużenia wygasającej po zakończeniu tego sezonu umowy. Katarskie władze PSG chcą wykorzystać Messiego również wizerunkowo, w promowaniu MŚ 2022, które odbędą się w listopadzie i grudniu przyszłego roku w Katarze. Jak informuja argentyńska dziennikarka Veronica Brunati, PSG planuje oficjalną konferencję z udziałem Messiego na poniedziałek (w niedzielę o 12 piłkarz ma wystąpić na konferencji Barcelony).

PSG będzie musiało sprzedawać przez Messiego?

Sprowadzenie Messiego wiąże się również z problemem, jakim jest wysoki budżet płacowy. Jak pisze The Athletic, wicemistrzowie Francji będą chcieli sprzedać lub przynajmniej wypożyczyć nawet 10 piłkarzy. Na tej liście znajdują się m.in. Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye czy Rafinha. Klub mógłby oddać również Mauro Icardiego czy Andera Herrerę, choć ci dwaj zawodnicy już ogłosili, że chcą zostać. Pewne jest to, że do końca sierpnia - gdy zamknie się okno transferowe - władze PSG będą miały dużo pracy, by uszczuplić kadrę (tym bardziej, że i inne czołowe kluby, jak Real Madryt czy Manchester City, chcą odchudzić kadrę).

PSG już przed planowanym sprowadzeniem Messiego było bardzo zadowolone z letniego okna transferowego: sprowadziło z wolnego transferu Gianluigiego Donnarummę, MVP Euro 2021 (AC Milan), Sergio Ramosa (Real Madryt) oraz Georginio Wijnalduma (Liverpoolu). A w dodatku za 60 mln euro przyszedł Achraf Hakimi, który w sobotnim starciu z Troyes (2:1) strzelił debiutanckiego gola. Wicemistrzowie Francji byli zainteresowani również Paulem Pogbą, ale teraz plan jest taki, by wypełnił swój kontrakt z Manchesterem United (kończy się po tym sezonie) i przyszedł z wolnego transferu.