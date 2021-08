Dobre informacje związane z Arkadiuszem Milikiem

Przed Euro 2020 Arkadiusz Milik doznał kontuzji łąkotki, która wyłączyła go z udziału turnieju. Uraz okazał się na tyle poważna, że Polak nie brał udział w pierwszej fazie przedsezonowych przygotowań Olympique Marsylia. Klub wreszcie poinformował o tym, że Milik wrócił do treningów.

Arkadiusz Milik wrócił do treningów, ale na występ musi jeszcze poczekać

W mediach społecznościowych OM opublikowane zostało zdjęcie napastnika przed ośrodkiem treningowym. "Autor 10 bramek w zeszłym sezonie, Arkadiusz Milik wraca do Centre d'Entrainement Robert Louis-Dreyfus" - czytamy w poście.

Powrót Milika do treningów nie oznacza, że zawodnik będzie dostępny do gry od I kolejki Ligue 1. Rozgrywki ligi francuskiej ruszają już w najbliższy weekend. W pierwszym meczu sezonu Marsylia zmierzy się 8 sierpnia z Montpellier, Według serwisu lephoceen.fr Polak wróci do gry 29 sierpnia w spotkaniu przeciwko AS Saint-Etienne bądź w połowie września dopiero po przerwie reprezentacyjnej.

Arkadiusz Milik trafił do Olympique Marsylia w styczniu po półrocznej przerwie w grze spowodowanej konfliktem z władzami Napoli. Zimą pozwolono mu udać się na wypożyczenie, a ostatecznie francuski klub wykupił go z Neapolu. Od samego początku swojej przygody we Francji Polak prezentuje się bardzo dobrze. Rozegrał w sumie 16 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zaliczył jedną asystę.