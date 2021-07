Milik może być bohaterem wielkiego transferu! "Miałby całkowicie swoje miejsce"

Arkadiusz Milik od początku lipca tego roku jest pełnoprawnym piłkarzem Olympique Marsylia. Zespół z Francji wykupił napastnika za osiem milionów euro z Napoli i podpisał z nim kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku. Reprezentant Polski znajdował się w ostatnich tygodniach w kręgu zainteresowań wielu klubów z czołowych europejskich lig (m.in. Juventusu oraz Atletico Madryt). Teraz sensacyjną informację, gdzie może trafić Polak, podał jeden z dziennikarzy pracujących w RMC Sport.

Sensacyjne doniesienia dziennikarza. Milik zastąpi Icardiego i przejdzie do PSG?

Jak poinformował Jonatan MacHardy, polski napastnik może przejść do Paris Saint-Germain, gdzie grałby razem z Neymarem i Kylianem Mbappe. Jak może do tego dojść? Jak sugeruje dziennikarz, tego lata w ataku PSG może zwolnić się jedno miejsce, ponieważ Mauro Icardi może opuścić ekipę z Parku Książąt.

- Icardi jest znakomitym zawodnikiem, ale w Paryżu nie czuje się komfortowo. Zrozumiałem, że Leonardo [dyrektor sportowy - przyp. red.] upoważnił go do rozmów z klubami we Włoszech. Podobno Juventus jest nim zainteresowany, a jeśli tak rzeczywiście jest, to wielkie podziękowania dla Leonardo, bo to spowoduje, że Juve odwróci się od Arkadiusza Milika - powiedział MacHardy.

I dodał: - Z drugiej strony, gdy PSG sprzeda takiego gracza jak Icardi, to przyniesie klubowi dodatkowy zastrzyk gotówki. Uważam, że Paryżanie nie powinni zastępować Icardiego wielką gwiazdą, potrzebują zawodnika, który wpasuje się w styl Mbappe i Neymara. Muszę to powiedzieć, ale taki napastnik jak Milik miałby całkowicie swoje miejsce w PSG i byłby całkowicie komplementarny dla Neymara i Mbappe.

Arkadiusz Milik od momentu, gdy dołączył do Olympique Marsylia, spisuje się tam bardzo dobrze. Dotychczas zagrał w 16 spotkaniach dla francuskiego klubu, licząc wszystkie rozgrywki. Reprezentant Polski zdobył w nich dziesięć bramek i zanotował jedną asystę. Milik był ex-aequo najlepszym strzelcem Marsylii wraz z Dimitrim Payetem.