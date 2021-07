Media: PSG chce przeprowadzić hitowy transfer! "Marzenie dyrektora"

Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma i Achraf Hakimi - to zawodnicy, którzy dołączyli do Paris Saint-Germain w letnim okienku transferowym. Władze klubu z Paryża nie marnują czasu i starają się wzmocnić jak najlepiej drużynę, aby nie powtórzył się blamaż z zeszłego sezonu. Paryżanom po raz kolejny nie udało się wygrać Ligi Mistrzów, która jest co roku głównym celem klubu, ale przede wszystkim przegrali z Lille walkę o mistrzostwo Francji.

Taki sezon nie może się już powtórzyć stąd ta wielka ofensywa transferowa PSG. Pomimo przeprowadzenia już kilku wielkich transferów media donoszą o kolejnych zawodnikach, którzy znaleźli się na celowniku wicemistrzów Francji.

Jednym z nich według dziennika "L'Equipe" jest Paul Pogba. Francuscy dziennikarze twierdzą, że sprowadzenie pomocnika Manchesteru United jest marzeniem dyrektora sportowego PSG Leonardo. Brazylijczyk pozostaje już od dłuższego czasu w kontakcie z agentem zawodnika Mino Raiolą i stara się go namówić na przeprowadzenie takiego transferu. Sam Paul Pogba również ma brać to pod uwagę i wyrażać chęć powrotu do ojczyzny. Innego zdanie są jednak władze Manchesteru United, którzy nie zamierzają sprzedawać swojego zawodnika.

Paul Pogba trafił do Manchesteru United z Juventusu w 2016 roku. Od tamtej pory rozegrał na Old Trafford 206 spotkań, w których zdobył 38 bramek i zaliczył 42 asysty. W poprzednim sezonie był jednym z filarów drużyny prowadzonej przez Ole Gunnara Solskjaera, która zdobyła wicemistrzostwo Anglii i dotarła do finału Ligi Europy. Wystąpił w sumie w 42 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć bramek i zaliczył 9 asyst.