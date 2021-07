Ramos zdradził, dlaczego przyjął ofertę PSG. "Zawsze łączyła nas przyjaźń"

Sergio Ramos udzielił wywiadu francuskiej gazecie "L'Equipe", w którym zdradził kulisy swojego transferu do Paris Saint-Germain. Jednym z powodów była rozmowa z Neymarem. - Rozmawiamy od sześciu czy siedmiu lat. Mimo że ja grałem dla Realu, a on dla Barcelony, to zawsze łączyła nas przyjaźń - powiedział defensor.

3 https://en.psg.fr/teams/first-team/content/sergio-ramos-signs-with-paris-saint-germain-until-2023 Otwórz galerię Na Gazeta.pl