Sergio Ramos wbija szpilkę Realowi Madryt. Jest nagranie z szatni [WIDEO]

Paris Saint-Germain jest wyjątkowo aktywne na rynku transferowym. Do zespołu dołączył już Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos (obaj bez kwoty odstępnego) oraz Achraf Hakimi (za 68 mln euro) z Interu Mediolan. Dodatkowo klub wykupił Danilo Pereirę za 16 mln euro z FC Porto. Jedynym transferem wychodzącym był do tej pory Mitchel Bakker, który odszedł za siedem mln euro do Bayeru Leverkusen.

PSG rozpoczyna treningi przed nowym sezonem, a Ramos wbija szpilkę w Real Madryt

Sergio Ramos opuścił Real Madryt po 16 latach gry. Hiszpan rozmawiał z klubem ws. przedłużenia kontraktu, natomiast długo pozostawał nieugięty. Kiedy defensor przyjął ofertę Realu Madryt, to okazało się, że ona jest już nieaktualna. Z całej sytuacji skorzystało Paris Saint-Germain, które zaproponowało mu dwuletni kontrakt i zarobki na poziomie 15 mln euro za sezon.

Paris Saint-Germain w miniony poniedziałek wróciło do treningów przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022. Od samego początku obecny był Sergio Ramos, ale też Achraf Hakimi. Obaj zawodnicy spotkali się w Realu Madryt w sezonie 2017/2018. Piłkarze czule się przywitali w szatni paryżan, a później Ramos mówi do Hakimiego: "podjęliśmy dobrą decyzję". Tą wypowiedzią zainteresowały się hiszpańskie media, które od razu zinterpretowały te słowa jako szpilkę skierowaną w Real Madryt.

Sergio Ramos zagrał 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach w minionym sezonie. Defensor zdobył w nich cztery bramki i zanotował jedną asystę. W poprzednim sezonie Ramos z powodu urazów i zarażenia koronawirusem opuścił aż 32 mecze.