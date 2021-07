Franck Ribery szuka nowego klubu. Może zagrać z reprezentantem Polski

Kariera Francka Ribery'ego zdaje się zmierzać powoli ku końcowi. Od czasu odejścia z Bayernu Monachium Francuz prezentuje z każdym sezonem coraz słabszą formę. Przez ostatnie sezony bronił barw Fiorentiny, ale jego statystki nie zbliżyły się nawet do tych z najlepszych lat. W minionych rozgrywkach wystąpił w 30 spotkaniach Serie A i Pucharu Włoch, w których zdobył dwie bramki i zaliczył siedem asyst. Obecnie 38-latek pozostaje bez klubu i wraz ze swoim agentem poszukują nowego pracodawcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Zidane za Deschampsa? "Być może będzie trzęsienie ziemi"

Franck Ribery wróci do Francji? Może zagrać z reprezentantem Polski

Według ostatnich doniesień medialnych Franck Ribery jest bardzo blisko powrotu do Francji. Według doniesień portalu calcioinpillole.com Francuz został zaoferowany władzom Olympique Marsylia. Tam trafiłby na reprezentanta Polski Arkadiusza Milika, który trafił na Stade Velodrome w styczniu tego roku.

Oficjalnie: Sergio Ramos ma nowy klub. "Nigdy nie zapomnę tego dnia"

Dla Ribery'ego byłby to wielki powrót, ponieważ Francuz występował już kiedyś w Marsylii. Było to w latach 2005-2007. Wówczas skrzydłowy rozegrał dla Olympique 89 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 18 bramek i zaliczył 20 asyst.

Sergio Ramos podpisał kontrakt z nowym klubem. Hit!

Według włoskich dziennikarzy 38-latek chciałby dołączyć do klubu przynajmniej na jeden sezon i jest bardzo zdeterminowany. Piłkarz bierze nawet pod uwagę także spore ustępstwa finansowe. Do pierwszych kontaktów pomiędzy obiema stronami miało dojść już w poprzednim tygodniu, a w ciągu kilku najbliższych dni mają się spotkać po raz kolejny.