Oficjalnie: Sergio Ramos ma nowy klub. "Nigdy nie zapomnę tego dnia"

"Paris Saint-Germain jest zachwycone, że może ogłosić przybycie do drużyny Sergio Ramosa. Hiszpański środkowy obrońca podpisał dwuletni kontrakt i jest związany z klubem ze stolicy Francji do 30 czerwca 2023 roku" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu PSG.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyłem do Paris Saint-Germain. To duża zmiana w moim życiu, nowe wyzwanie i dzień, którego nigdy nie zapomnę. Jestem bardzo dumny, że mogę być częścią tego ambitnego projektu, że mogę być częścią tego składu, w którym jest tak wielu wspaniałych zawodników. Paris Saint-Germain to klub, który sprawdził się już na najwyższym poziomie. Chcę nadal się rozwijać i poprawiać w Paryżu oraz pomóc drużynie w zdobyciu jak największej ilości trofeów - powiedział po podpisaniu kontraktu 35-latek.

PSG przywitało Sergio Ramosa z otwartymi rękoma. "Jeden z największych piłkarzy naszej ery"

- Dziś Paryż wita jednego z największych piłkarzy naszej ery - powiedział Nasser Al-Khelaifi, prezes i dyrektor generalny PS - Sergio to piłkarz kompletny, jeden z najlepszych obrońców w historii. Jest urodzonym liderem i prawdziwym profesjonalistą. Jego ogromne doświadczenie i ambicje doskonale współgrają z tym, co dzieje się w klubie. Jestem dumny, że mogę go zobaczyć w koszulce Paris Saint-Germain i wiem, że nasi kibice przygotują dla niego fantastyczne powitanie - dodał.

W kontekście Sergio Ramosa przewijało się wiele klubów takich jak Manchester United, Sevilla czy nawet Bayern, ale od samego początku faworytem było PSG. Legenda Realu Madryt odrzuciła oferty angielskich klubów, które oferowały większe pieniądze. Hiszpan jest piątym letnim wzmocnieniem wicemistrzów Francji. Wcześniej PSG potwierdziło sprowadzenie dwóch środkowych pomocników: Georginio Wijnalduma i Danilo Pereiry, który w poprzednim sezonie grał na Parc des Princes na zasadzie wypożyczenia z FC Porto. Do klubu trafił również obrońca Interu Mediolan, Achraf Hakimi.

Sergio Ramos trafił na Santiago Bernabeu z Sevilli w 2005 roku. Od tamtej pory stał się prawdziwą legendą, a także kapitanem klubu ze stolicy Hiszpanii. W sumie rozegrał w Realu 671 spotkań, w których zdobył 101 bramek i zaliczył 40 asyst.