Mbappe może zostać w PSG pod jednym warunkiem. Ale we Francji to nielegalne

Saga transferowa z Kylianem Mbappe trwa w najlepsze. Francuz ma za sobą nieudany turniej Euro 2020, w którym nie strzelił ani jednego gola, a jego zespół odpadł z turnieju już na etapie 1/8 finału ze Szwajcarią (3:3 po dogrywce i w karnych 4:5). Napastnik PSG wciąż nie prolongował umowy z klubem, a jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo

PSG podjęło decyzję w sprawie Donnarummy. Zaskakująca rola włoskiego bramkarza

Mbappe może zostać w PSG pod jednym warunkiem

Nowe informacje w sprawie przyszłości Mbappe przekazała "Marca". Według dziennika 22-latek byłby skłonny podpisać nowy kontrakt, ale pod jednym warunkiem. Francuz chciałby, aby znalazł się w nim zapis o klauzuli umożliwiającej mu przejście tylko do Realu Madryt, w przypadku otrzymania oferty od hiszpańskiego zespołu. Jednak francuskie prawo nie pozwala na umieszczanie tego typu klauzul w umowach, co stawia obecnie negocjacje między Realem a PSG w trudnym położeniu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację transferową Realu Madryt nie będzie stać tego lata na sprowadzenie Francuza, a PSG wcale nie zamierza się go pozbywać. Z kolei sam zawodnik chciałby odejść z PSG już w obecnym letnim oknie transferowym albo poczekać jeszcze rok, kiedy będzie wolnym zawodnikiem.

To już pewne. Dominik Furman wraca do ekstraklasy! Transfer kwestią godzin

Mbappe trafił do Paris Saint-Germain z AS Monaco w 2017 roku. Pierwszy sezon Francuz spędził na wypożyczeniu, a po nim związał się z klubem czteroletnim kontraktem.

Mbappe zdobył z PSG po trzy mistrzostwa i puchary kraju oraz dwa puchary ligi francuskiej. W sezonie 2019/20 zagrał z nim w finale Ligi Mistrzów, gdzie przegrał z Bayernem Monachium. 22-latek już trzykrotnie wybierany był do jedenastki sezonu w Lidze Mistrzów, zdobywając też dwie nagrody dla najlepszego zawodnika sezonu w Ligue 1 i trzy nagrody dla młodego zawodnika ligi.

W poprzednim sezonie Mbappe rozegrał 47 meczów, w których strzelił 42 gole i miał 11 asyst.