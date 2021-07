PSG podjęło decyzję w sprawie Donnarummy. Zaskakująca rola włoskiego bramkarza

Sporo zamieszania wywołała w ostatnim czasie we Włoszech sprawa Gianluigiego Donnarummy. 1 lipca młodemu bramkarzowi wygasła umowa z Milanem i od tego dnia jest wolnym zawodnikiem. Do ostatnich chwil władze klubu z Mediolanu liczyły na to, że zawodnik przedłuży kontrakt, ale ostatecznie do tego nie doszło ze względu na zbyt wygórowane wymagania finansowe jego agenta Mino Raioli. Wicemistrzowie Włoch nie zamierzali czekać na decyzję 22-latka, więc znaleźli jego następcę Mike'a Maignana i wycofali ofertę kontraktu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Donnarumma podpisze kontrakt z PSG. Będzie musiał zaakceptować nową rolę

Włoskie media były już w pewnym momencie poprzedniego sezonu pewne, że Gianluigi Donnarumma zostanie nowym bramkarzem Juventusu. Ostatecznie jednak nie doszło do porozumienia pomiędzy stronami i bramkarz znalazł się w dość trudnym położeniu. Wtedy w walkę o podpis 22-latka włączyło się Paris Saint-Germain.

Wolny Leo Messi otrzymał świetną ofertę. Nie od Barcelony!

Jak poinformował francuski dziennikarz Julien Maynard ze stacji "Telefoot" w najbliższych dniach Donnarumma podpisze kontrakt z PSG, ale początkowo będzie pełnił tylko rolę rezerwowego. Podstawowym bramkarzem zespołu będzie w dalszym ciągu Keylor Navas, który dopiero co przedłużył kontrakt z klubem o trzy lata. Maynard przyznał także, że według jego informacji szatnia miała być zdziwiona takim transferem i ma co do niego mieszane uczucia.

Słynny francuski klub zdegradowany do drugiej ligi! Kibice oczekują "zbawcy"

Gianluigi Donnarumma ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Milanu. 22-letni bramkarz był jednym z najważniejszych ogniw drużyny, która zdobyła wicemistrzostwo Włoch. Rozegrał w sumie 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zachował 15 czystych kont. Zaowocowało to powołaniem do reprezentacji Włoch na Euro 2020. Włosi awansowali właśnie do półfinału turnieju i bardzo mocno przyczynił się do tego także Donnarumma, który od samego początku jest podstawowym zawodnikiem drużyny narodowej.