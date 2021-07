Wolny Leo Messi otrzymał świetną ofertę. Nie od Barcelony!

Leo Messi bronił barw pierwszej drużyny FC Barcelony w latach 2005-2021. Zawodnik nie był w stanie dojść do porozumienia z klubem ws. nowego kontraktu do 30 czerwca, dlatego obecnie jest on uznawany za wolnego zawodnika. Barcelona wystosowała apel do Messiego, aby ustosunkował się publicznie do całej sprawy, natomiast piłkarz jest skupiony na Copa America i nie chce zabierać głosu w kwestii swojej przyszłości klubowej.

Media: PSG zaoferowało kontrakt Leo Messiemu. Jest na znacznie lepszych warunkach od tych, które mogła mu zaproponować Barcelona

Jak podaje hiszpańska gazeta "AS", Paris Saint-Germain zamierza wykorzystać obecną sytuację Leo Messiego i chce mu zaproponować kontrakt. Do piłkarza miała już wpłynąć oficjalna oferta od klubu, natomiast na razie się do niej nie ustosunkował. Szczegóły oferty nie są znane, ale można zakładać, że jest ona zdecydowanie bardziej atrakcyjna finansowo dla Messiego, w porównaniu do ofert od Barcelony.

Sprowadzenie Messiego do stolicy Francji byłoby dla Paris Saint-Germain ogromnym wzmocnieniem. Jak dotąd klub potwierdził sprowadzenie Georginio Wijnalduma z Liverpoolu, a w najbliższych dniach do PSG powinien dołączyć Gianluigi Donnarumma z Milanu, Achraf Hakimi z Interu Mediolan oraz Sergio Ramos z Realu Madryt.

Leo Messi zagrał w 47 meczach w sezonie 2020/2021 we wszystkich rozgrywkach. Argentyńczyk zdobył w nich 38 bramek i zanotował 14 asyst. Messi strzelił 30 goli w Primera Division i zdobył tytuł króla strzelców. Na Copa America 34-latek ma już trzy gole i dwie asysty w czterech spotkaniach.