"Kylian Mbappe odejdzie z PSG". Klub już wie. Bomba w czwartkowym "L'Equipe"

Kylian Mbappe trafił do Paris Saint-Germain z AS Monaco w 2017 roku. Pierwszy sezon Francuz spędził na wypożyczeniu, a po nim związał się z klubem czteroletnim kontraktem. Według informacji "L'Equipe" kolejne rozgrywki mają być ostatnimi, w jakich Mbappe reprezentować będzie barwy paryskiego klubu.

Napastnik, który w grudniu skończy 23 lata, miał już poinformować władze PSG, że nie przedłuży wygasającego za rok kontraktu. Mbappe miał jednocześnie zaznaczyć, że nie będzie naciskał na transfer już tego lata. Zawodnik nie chce iść w ślady Adriena Rabiota, który przez kłótnię z zarządem klubu, kilka miesięcy przed transferem spędził na trybunach.

Faworytem do sprowadzenia Mbappe jest oczywiście Real Madryt, który chciał zawodnika u siebie już wtedy, gdy odchodził z AS Monaco. Wtedy jednak Zinedine Zidane nie był w stanie zagwarantować mu miejsca w składzie obok gwiazd z Santiago Bernabeu, więc francuski napastnik zdecydował się na ofertę PSG, gdzie bardzo chciał go Unai Emery.

Mbappe odejdzie za darmo do Realu?

Teraz wydaje się, że już nic nie stanie na przeszkodzie, by Mbappe trafił do wymarzonego klubu. Real Madryt miał być gotowy do walki o Francuza już tego lata, jednak w obliczu możliwości sprowadzenia go za rok za darmo, Florentino Perez może nieco zmienić plany transferowe. Dla Realu byłoby to wielkie ułatwienie w czasach, w których klubowa kasa mocno ucierpiała na walce z efektami koronawirusa.

Mbappe zdobył z PSG po trzy mistrzostwa i puchary kraju oraz dwa puchary ligi francuskiej. W sezonie 2019/20 zagrał z nim w finale Ligi Mistrzów, gdzie przegrał z Bayernem Monachium. 22-latek już trzykrotnie wybierany był do jedenastki sezonu w Lidze Mistrzów, zdobywając też dwie nagrody dla najlepszego zawodnika sezonu w Ligue 1 i trzy nagrody dla młodego zawodnika ligi.

W poprzednim sezonie Mbappe rozegrał 47 meczów, w których strzelił 42 gole i miał 11 asyst.