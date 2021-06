Kolejne problemy Majeckiego. O pierwszy skład powalczy z bramkarzem Bayernu

Alexander Nuebel został wypożyczony z Bayernu Monachium do AS Monaco na dwa kolejne sezony. To oznacza, że Radosław Majecki będzie miał zdecydowanie mniej szans na grę w drużynie z Księstwa.

3 Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl