Sergio Ramos już szuka domu. Kontrakt z nowym klubem jest już niemal pewny

Sergio Ramos z końcem czerwca tego roku przestanie być piłkarzem Realu Madryt. Hiszpan nie zdołał dojść do porozumienia z Królewskimi ws. nowej umowy. Real zaproponował Ramosowi roczny kontrakt z obniżką pensji o 10 procent, z kolei zawodnik domagał się dwuletniej umowy. Dziennikarze radia Cadena COPE poinformowali, że Ramos poinformował kilku swoich kolegów z Realu, że w przyszłym sezonie będzie grał w Paris Saint-Germain.

Media: Agenci Sergio Ramosa szukają mu domu w Paryżu. To dobry znak dla PSG

Jak informuje hiszpańska gazeta "Mundo Deportivo", negocjacje między Sergio Ramosem, a Paris Saint-Germain zmierzają w dobrym kierunku. Hiszpan rozmawiał z dyrektorem sportowym paryżan oraz z kilkoma zawodnikami i poprosił już swoich agentów, aby ci rozpoczęli poszukiwania nowego domu w Paryżu. Wiele wskazuje na to, że Ramos podpisze dwu lub trzyletni kontrakt z wicemistrzami Francji.

Szczególnymi zwolennikami transferu Ramosa do PSG są trener Mauricio Pochettino oraz byli piłkarze Realu Madryt, Keylor Navas i Angel Di Maria. Hiszpan w Paryżu niejako zostanie następcą Thiago Silvy, który przed startem poprzedniego sezonu przeniósł się do Chelsea. Nie będzie to jednak jedyny transfer PSG. Wcześniej Francuzi ogłosili sprowadzenie Georginio Wijnalduma, a kwestią czasu wydaje się poinformowanie o zawarciu współpracy z Gianluigim Donnarummą oraz Achrafem Hakimim.

Sergio Ramos zagrał w 21 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w minionym sezonie. Defensor zdobył w nich cztery bramki oraz zanotował jedną asystę. Hiszpan bronił barw Realu Madryt w latach 2005-2021 i zagrał łącznie w 671 oficjalnych spotkaniach.