Paris Saint-Germain podpisało nowy kontrakt z Mbappe. To brat Kyliana

Cały świat usłyszał już o Kylianie Mbappe i śledzi jego losy zarówno na boisku, jak i poza nim. Na razie w jego cieniu przebywa jego młodszy, 15-letni brat Ethan. Młodszy brat gwiazdora konsekwentnie idzie w jego ślady.

PSG ma drugiego Mbappe. "Ten dzieciak ma jakość"

W 2019 roku młodszy z braci Mbappe ubiegał się o wejście do Clairefontaine. Jest to francuska akademia piłkarska, uważana za jedną z najlepszych na świecie. Wychowała ona między innymi Nicolasa Anelkę, Thierry'ego Henry'ego czy Blaise'a Matuidiego. Tam też szkolił się Kylian w latach 2011-13, po czym trafił do Monaco. Ostatecznie Ethan do tej szkółki nie trafił. Ówczesny dyrektor akademii, Jean-Claude Lafargue, wyjaśnił w rozmowie z "RMC Sport", że rodzina wolała zostawić chłopca w Paryżu.

- Ten dzieciak ma jakość. Najlepszym tego dowodem jest to, że trenuje w PSG. To elegancki pomocnik. Ma dużo luzu, jest bardzo inteligentny. Jest na etapie kształcenia – tak scharakteryzował Ethana dyrektor akademii. Dodał jednak, że młodszy z braci ma jeszcze dużo do poprawy jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne.

PSG wierzy w Ethana, a na dowód tego klub podpisał z nim nowy kontrakt. Będzie on obowiązywał do 2024 roku. "Paris Saint-Germain z przyjemnością ogłasza podpisanie dwóch kontraktów z młodymi paryżanami na następne trzy sezony. Urodzone w 2006 roku obiecujące młode talenty związały się ze stołecznym klubem na sezony 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Klub życzy im wszystkiego najlepszego w barwach Paris Saint-Germain" – czytamy w oświadczeniu klubu. Oprócz Ethana Mbappe nowy kontrakt z klubem podpisał też inny młody zawodnik, Senny Mayulu.

Ethan Mbappe może więc spokojnie skupić się na piłce i podglądać brata, który razem z reprezentacją Francji gra na mistrzostwach Europy. Francuzi w 1/8 finału zmierzą się ze Szwajcarią.

