Duży transfer Marsylii! 20 milionów euro! Druga szansa Brazylijczyka w Europie

Gerson jest 24-letnim środkowym pomocnikiem, który w ostatnich dwóch sezonach był liderem środka pola Flamengo Rio de Janeiro. Były młodzieżowy reprezentant Brazylii poprowadził swój klub do dwóch kolejnych mistrzostw kraju, zwycięstwa w Copa Libertadores, a także występu w finale Klubowych Mistrzostw Świata. W nim brazylijski klub dopiero po dogrywce przegrał z Liverpoolem 0:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Milik zdobył pierwszego gola dla Marsylii. "Jego obecność zaskoczyła realizatorów"

Teraz nowym klubem 24-letniego Brazylijczyka będzie Olympique Marsylia, który z nowym właścicielem chce wrócić do ścisłej czołówki francuskiej Ligue 1. To pierwszy transfer OM i zarazem bardzo kosztowny, bowiem według medialnych doniesień Francuzi mają zapłacić Flamengo aż 20 milionów euro.

Arkadiusz Milik może wrócić do Serie A. Ustalono cenę za Polaka

Zmiany w drużynie Jorge Sampaolego będą jednak bardzo duże, bowiem w Marsylii będą musieli zastąpić takich zawodników, jak Florian Thauvin, Pol Lirola, Leonardo Balerdi czy Michael Cuisance. Thauvin zdecydował się wyjechać do meksykańskiego Tigres, z kolei trzej pozostali zawodnicy wracają do swoich macierzystych klubów - kolejno Fiorentiny, Borussii Dortmund i Bayernu Monachium - po zakończeniu wypożyczeń. Wciąż niewiadomą pozostaje także przyszłość reprezentanta Polski Arkadiusza Milika, którym interesują się kluby włoskiej Serie A, m.in. Juventus.

Dla samego Gersona będzie to druga szansa w Europie. Pierwsza, we Włoszech, nie była zbyt imponująca, bowiem Brazylijczyk po transferze z Fluminense do Romy za 19 milionów euro w 2016 roku nie zdołał zagrzać miejsca w Rzymie i po trzech latach wrócił do ojczyzny.