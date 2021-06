Media: Donnarumma wybrał już nowy klub! Wielkie pieniądze dla Włocha

Jesienią 2015 roku Sinisa Mihajlović, ówczesny trener Milanu, zszokował cały świat calcio i w bramce postawił na 16-letniego Gianluigiego Donnarummę. To był najmłodszy debiutant od 30 lat. Wcześniej koszulkę Milanu założył tylko Paolo Maldini. Od debiutu Gigio minęło już ponad pięć lat. W tym czasie Donnarumma rozegrał dla Milanu 251 meczów, wpuścił 265 goli, a 88 razy zachował czyste konto. W Milanie jednak już nie zagra, bo nie przedłużył umowy, która wygaśnie 30 czerwca. Jego odejście, to wielka strata dla Milanu. Nie dość, że Donnarumma był czołowym bramkarzem Serie A, to jeszcze - według danych Transfermarktu - jest wyceniany na 60 milionów euro, a Milan nie zarobi na nim nawet eurocenta. Agent piłkarza, słynny Mino Raiola, już szuka mu nowego klubu. Do niedawna mówiło się, że Włoch trafi do Juventusu, ale wszystko wskazuje, że temat upadł.

- Przekazano mi, że nikt nie ma wątpliwości co do mojej pozycji numer jeden. Nic się w tym temacie nie zmienia. Klub na mnie liczy i nie zamierza mnie sprzedawać na sto procent. Ja też chcę zostać. Idealny układ. Czy Max Allegri miał tu decydujący wpływ? Nie wiem, czy decydujący, ale na pewno istotny. Cenimy się nawzajem i świetnie nam się współpracowało w przeszłości. Myślę, że Allegri patrzy na mnie nie tylko jako na bramkarza, ale i człowieka. I przez ten pryzmat mu pasuję - powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z Mateuszem Święcickim, dziennikarzem Eleven Sports.

Fabrizio Romano, znany włoski dziennikarz, twierdzi, że Donnarumma podpisze kontrakt z Milanem. Bramkarz ma zarabiać w Paryżu aż 12 milionów euro rocznie. Umowa będzie obowiązywała do lata 2026 roku. Ale przyjście Gigio wcale nie oznacza odejścia Keylora Navasa, który do tej pory był jedynką.

Donnarumma będzie kolejnym piłkarzem, który do PSG trafi na zasadzie wolnego transferu. Klub podpisze też kontrakt z Georginio Wijnaldumem.

Milan znalazł następcę

Mike Maignan, 25-letni Francuz, odchodzi z Lille. Czołowy bramkarz Ligue 1 zastąpi Donnarummę. Maignan to wychowanek Paris Saint Germain. Na koncie ma także debiut w kadrze. Mierzy 191 cm. Jak informuje Milannews.it, bramkarz podpisze pięcioletni kontrakt i będzie zarabiał niespełna trzy miliony euro rocznie.