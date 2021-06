Olympique Marsylia szuka wzmocnień. Klub Milika jest gotów wydać miliony

Olympique Marsylia ma za sobą niezwykle trudny sezon. W klubie z południa Francji wiele się w ostatnich miesiącach wydarzyło. Z powodu kiepskich wyników zespołu w styczniu kibice napadli na ośrodek treningowy. Po tych wydarzeniach z klubu odszedł trener Andre Villas-Boas, który na jednej z konferencji prasowych oficjalnie sam przyznawał, że nie chce być już dłużej w klubie. Zastąpił go Jorge Sampaoli, któremu udało się ostatecznie wprowadzić zespół do Ligi Europy. Duży udział miał przy tym także reprezentant Polski Arkadiusz Milik, który trafił do klubu w styczniu.

Pomocnik z Brazylii będzie nowym klubowym kolegą Milika. Transfer za 25 milionów euro

Przed kolejnym sezonem władze Olympique Marsylia chcą wzmocnić drużynę, aby ta mogła nawiązać walkę z czołówką i zajść jak najdalej w europejskich pucharach. Jak informuje "Globo Esporte" pierwszym nowym nabytkiem francuskiego klubu ma być Brazylijczyk Gerson. Transakcja ma zostać dopięta w ciągu kilku następnych dni, a Marsylia zapłaci za pomocnika Flamengo około 25 milionów euro. Kwota ta może jednak być ostatecznie wyższa, ponieważ obecny pracodawca 24-latka chce zapewnić sobie 20-25 procent od przyszłej sprzedaży zawodnika. Kontrakt ma zostać podpisany do 30 czerwca 2026 roku.

Dla Gersona byłoby to już drugie podejście do gry w Europie. 24-latek jest wychowankiem Fluminense, ale jako 19-latek przeniósł się do AS Romy. W klubie ze stolicy Włoch nie udało mu się jednak zaistnieć. W ciągu trzech lat pobytu udało mu się rozegrać zaledwie 42 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Sezon 2018/2019 spędził natomiast na wypożyczeniu we Fiorentinie, gdzie radził sobie bardzo dobrze.

Po rocznym pobycie we Florencji Gerson postanowił niespodziewanie wrócić do ojczyzny, gdzie rozpoczął grę dla Flamengo. W klubie z Rio de Janeiro rozegrał 98 spotkań, w których zdobył 6 bramek i zaliczył 10 asyst. Zdobył także między innymi mistrzostwo Brazylii i Copa Libertadores.