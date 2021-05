Pochettino przekazał decyzję PSG: Chce odejść! Dwa kluby czekają

Mauricio Pochettino jest trenerem PSG od 2 stycznia 2021 roku. W tym czasie zdobył Puchar i Superpuchar Francji, ale nie zdołał zdobyć tytułu mistrzowskiego, bo na finiszu ligi lepsze okazało się Lille. W Lidze Mistrzów PSG doszło do półfinału, pokonując po drodze m.in. Bayernu Monachium, ale lepszy okazał się Manchester City (1:2 i 0:2). Pochettino chce jednak odejść, bo nie najlepiej dogaduje się z Leonardo, dyrektorem sportowym PSG.

Pochettino może przejść do Realu Madryt lub wrócić do Tottenhamu Hotspur

Argentyńczyk ma dwa potencjalne kierunki: jeden to sensacyjny powrót do Tottenhamu Hotspur (gdzie pracował w latach 2014-2019, został zwolniony kilka miesięcy po awansie do finału LM), który szuka nowego trenera i jak pisze Goal, gwarantowałby mu długoletni kontrakt, stabilność oraz spore uprawnienia pod względem kształtowania polityki transferowej klubu. Drugi to Real Madryt, który już do niego dzwonił w sprawie zastąpienia Zinedine'a Zidane'a, który pod koniec maja ogłosił swoje odejście. Real rozmawia również z Raulem i Antonio Conte.

Odejście Pochettino z PSG nie będzie jednak łatwe przez zapisy kontraktowe, a Paryżanie dodatkowo nie są zachwyceni perspektywą jego odejście. Sam Argentyńczyk o ile chce odejść, o tyle ma uszanować ostateczną decyzję władz klubu, niezależnie od tego, czy będzie po jego myśli.