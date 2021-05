Neymar oskarżony o napaść na tle seksualnym. Gigant błyskawicznie zerwał umowę

W sierpniu 2020 roku Neymar piłkarz rozchwytywany przez sponsorów i związany z Nike od dzieciństwa, rozstał się z amerykańskim gigantem Firma nie podała wtedy oficjalnego powodu rozstania. Dopiero teraz, po publikacji "Wall Street Journal", Nike potwierdziła w komunikacie prasowym przesłanym do AFP informacje tej gazety: przyczyną były zarzuty o napaść seksualną, do której miało dojść w 2016, a pracownica koncernu zgłosiła tę sprawę w 2018. Na podstawie zeznań i dokumentów "Wall Street Journal" ustalił: pracownica firmy miała powiedzieć znajomym i współpracownikom, że Neymar próbował zmusić ją do uprawiania seksu, gdy była w swoim pokoju hotelowym w Nowym Jorku, gdzie pracowała przy koordynacji i logistyce imprezy promocyjnej dla piłkarza i jego otoczenia.

Nike wszczęło śledztwo dot. domniemanego ataku Neymara na tle seksualnym na jednej z pracowniczek firmy

Pracownica opowiedziała o sprawie w 2018 - wtedy firma stworzyła specjalne forum pracownicze, na którym można było zgłaszać przypadki molestowania i napaści na tle seksualnym - ale początkowo nie chciała, by przeprowadzać w tej sprawie dochodzenie. Firma "uszanowała jej decyzję, by zachować tę sprawę w tajemnicy i uniknąć wszczęcia dochodzenia". Sprawy nie zgłoszono na policję. Pracownica zdecydowała się wrócić do sprawy w 2019, Nike powołało wtedy niezależną komisję, która miała zbadać przebieg wydarzeń, dało pracownicy opiekę prawną, i poprosiło Neymara by wziął udział w postępowaniu. Ale dochodzenie zakończyło się konkluzją, że nie można taką drogą zweryfikować faktów, o których opowiedziała pracownica, ponieważ piłkarz odmówił udziału w wyjaśnianiu tego zajścia.

Neymar odpiera zarzuty w sprawie oskarżeń. "Będzie energicznie bronił się przed bezpodstawnymi atakami"

Neymar odpiera zarzuty, o czym powiedziała jego rzeczniczka. - Neymar będzie się bronił przed tymi bezpodstawnymi atakami w przypadku przedstawienia jakichkolwiek roszczeń, co do tej pory jeszcze nie miało miejsca - powiedziała w oświadczeniu. I dodała, że Nike i Neymar rozstali się wyłącznie z powodów komercyjnych.

Odzieżowy gigant ma zupełnie inne zdanie w tej kwestii i również wydał oświadczenie. "Byłoby niewłaściwe, gdyby Nike składał oskarżające oświadczenie, nie mając potwierdzenia" - czytamy w oświadczeniu firmy. "Nike zakończyło współpracę ze sportowcem, ponieważ odmówił współpracy w dobrej wierze w sprawie wiarygodnych zarzutów popełnienia przestępstwa".

Neymarowi zarzucono już wcześniej agresję na tle seksualnym: Brazylijka Najila Trindade oskarżyła go o gwałt, ale śledztwo zostało w 2019 roku umorzone z braku dowodów. Neymar po rozwiązaniu kontraktu z Nike związał się z Pumą.