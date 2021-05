Milik strzelił gola po ostatnim gwizdku. Polak przeszedł do historii [WIDEO]

Była czternasta minuta doliczonego czasu gry. Sędzia Hakim Ben El Hadj zakończył mecz, ale dostał jeszcze podpowiedź z VAR-u, że w polu karnym Metz doszło do faulu na Alvaro Gonzalezie. W efekcie piłkarze Marsylii dostali rzut karny i mieli szansę doprowadzić do remisu. Do piłki podszedł Arkadiusz Milik i zdobył gola! Zmylił bramkarza i strzelił w przeciwny róg bramki.

Najpóźniejszy gol Milika w XXI wieku

Gospodarze objęli prowadzenie w szóstej minucie po trafieniu również z rzutu karnego. Bramkę strzelił dla Metz algierski pomocnik Farid Boulaya.

Trafienie Arkadiusza Milika przeszło do historii ligi francuskiej. Bramka zdobyta w 104. minucie była bowiem najpóźniej strzelonym golem w meczu Ligue 1 w XXI wieku.

Polak był chwalony po meczu. - Grał dobry mecz. Próbował uczestniczyć w rozegraniu i kilka razy podawał, ale jego próby były nieudane. Wyrównał pod koniec spotkania z rzutu karnego - pisał portal coeurmarseillais.fr.

Arkadiusz Milik skończył sezon 2020/2021 w barwach Olympique Marsylii z 10 bramkami i jedną asystą w 16 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Reprezentant Polski był ex-aequo najlepszym strzelcem swojego zespołu wraz z Dimitrim Payetem.

Jak zauważył Jordan Berndt, dziennikarz "Piłki Nożnej", Polak tym samym wyrównał osiągnięcie Floriana Maurice’a z sezonu 1997/1998, który miał identyczny bilans bramkowy w Ligue 1 w pierwszych piętnastu meczach.

Arkadiusz Milik zostanie wykupiony przez Olympique Marsylię za osiem milionów euro z Napoli. Napastnik reprezentacji Polski podpisze kontrakt do końca czerwca 2024 roku. Według ostatnich doniesień medialnych Milik zdecydował się pozostać w klubie z Marsylii, natomiast rozważy zmianę klubu, jeżeli pojawi się dobra oferta.