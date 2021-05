Arkadiusz Milik trafił do Olympique Marsylia w czasie zimowego okna transferowego. Jak dotąd napastnik zagrał w barwach klubu łącznie w 15 meczach, w których strzelił dziewięć goli i z miejsca stał się ulubieńcem kibiców utytułowanego klubu. Występujący w OM w latach 2001-2003 Piotr Świerczewski poradził Milikowi, aby pozostał we Francji.

Piotr Świerczewski radzi Milikowi: Ja na pewno bym żałował odejścia. Marsylia to wielki klub

– Przewijają się wielkie nazwy w kontekście Arka. Juventus, Roma, kilka angielskich zespołów. Francuskie kluby nie mają takich budżetów, jak Anglicy. A kwota odstępnego za Milika, czyli około 12 milionów euro, nie jest powalająca. Ja na pewno bym żałował. W mojej osobistej hierarchii Ligue 1 jest na drugim miejscu. Uważam, że to bardzo mocna liga – stwierdził Piotr Świerczewski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Były reprezentant Polski argumentował opinię także atmosferą na trybunach oraz fanatyzmem kibiców OM – Jeżeli otworzą stadiony, to Arek przekona się, jak wyjątkowa jest atmosfera na trybunach we Francji. Marsylia to wielki klub i szkoda, że Milikowi nie dane było grać przy komplecie publiczności. Wtedy poczułby na własnej skórze, co oznacza granie dla Marsylii. Ja do dziś mam dreszcze, gdy przypomnę sobie fanatyczny doping kibiców – wspominał, dodając, że klub odpowiada Polakowi także pod względem sportowym. – Jak mu leży gra w Olympique, a tak jest, to po co zmieniać? W Marsylii jest "świeży", nie ma mowy o wypaleniu. Cenią go. Ja bym został – zadeklarował.

Arkadiusz Milik wciąż nie wie, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Chce go m.in. Roma

Na razie przyszłość Arkadiusz Milika nie jest znana. W kontekście Polaka najbardziej prawdopodobny byłby powrót do Serie A. Ostatnio pojawiły się m.in. pogłoski, że zainteresowany jest nim Jose Mourinho, który w przyszłym sezonie będzie szkoleniowcem AS Roma. Milik na razie nie zdradza planów na temat własnej przyszłości. Nie wyklucza także pozostania w OM. – Transfer już w letnim okienku transferowym? To medialne wymysły - mówił w rozmowie z Canal+.