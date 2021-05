Kylian Mbappe już wie, gdzie zagra w kolejnym sezonie! Saga dobiegła końca

Kontrakt Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain wygasa z końcem czerwca 2022 roku. Francuz nie spieszy się jednak z jego przedłużeniem, co wzmaga tylko plotki transferowe. 22-latka widziałyby u siebie czołowe kluby w Europie. Nie można się temu dziwić, ponieważ rozgrywa on spektakularny sezon i bije kolejne rekordy. W 46 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 41 bramek i zaliczył 11 asyst.

Mbappe zdecydował, gdzie się przeniesie, ale PSG nie zamierza tak łatwo odpuścić

Mbappe był łączony przez media z kilkoma klubami, ale od samego początku największym faworytem do jego zatrudnienia był Real Madryt. Sam napastnik PSG cały czas nie chce w żaden sposób komentować doniesień o transferze. Okazuje się jednak, że podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłość. Według dziennika "AS" Mbappe zgodnie z wieloma wcześniejszymi doniesieniami przeniesie się do Realu. 22-latek podjął już ostateczną decyzję i nie zmieni jej ewentualne odejście z klubu Zinedine'a Zidane'a.

Z informacji przekazywanych przez hiszpańskich dziennikarzy PSG nie zamierza się jeszcze poddawać w walce o Francuza. Na stole cały czas leży propozycja nowego kontraktu, który gwarantuje mu gażę porównywalną do tej, jaką niedawno wynegocjował Neymar, czyli około 36 milionów euro rocznie. W Madrycie Mbappe mógłby liczyć na pensję w wysokości "zaledwie" 25 milionów.

Pieniądze mają jednak nie mieć znaczenia dla 22-latka i nie ma zamiaru on zmieniać swojej decyzji. Teraz wszystko pozostaje w rękach Florentino Pereza, który musi porozumieć się z paryżanami w sprawie kwoty, jaką trzeba będzie zapłacić za Francuza. Jeżeli te rozmowy zakończą się fiaskiem Real sięgnie w tym sezonie po Erlinga Haalanda, a za rok Mbappe dołączy do klubu za darmo.