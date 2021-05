Arkadiusz Milik doceniony po spektakularnym meczu. Gracze będą zachwyceni

Kariera Arkadiusza Milika w ciągu ostatnich kilku miesięcy w końcu wróciła na dobre tory. Polak po półrocznej przerwie od gry spowodowanej konfliktem z prezesem Napoli Aurelio De Laurentiisem przeniósł się do Olympique Marsylia. W nowym klubie odzyskał dawną formę i w 15 rozegranych we Francji spotkaniach zdobył już dziewięć bramek. Wynik ten mógłby być lepszy, ale reprezentant Polski w lutym doznał urazu, który wykluczył go z gry w kilku spotkaniach.

Swoją wyśmienitą formę Milik udowodnił w ostatni weekend. W wygranym przez Olympique 3:2 spotkaniu 37. kolejki Ligue 1 polski napastnik ustrzelił hat-tricka. Udało mu się to po raz pierwszy, odkąd pojawił się na francuskich boiskach. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Marsylii awansowała na 5. miejsce w tabeli dające awans do Ligi Europy.

Spektakularny występ Arkadiusza Milika w spotkaniu z Angers nie umknął twórcom gry FIFA 21. Postanowili oni uhonorować Polaka i umieścili go w 34. drużynie tygodnia trybu Ultimate Team. Karta napastnika Olympique Marsylia została oceniona na 84 punkty. Najlepiej natomiast ocenionym zawodnikiem w ubiegłym tygodniu został obrońca Liverpoolu - Trent Alexander-Arnold, który otrzymał 86 punktów.

Następną okazję na strzelenie kolejnych bramek Arkadiusz Milik będzie miał już w niedzielę 23 maja. W ostatniej kolejce sezonu Ligue 1 jego Olympique Marsylia zmierzy się na wyjeździe z FC Metz. 27-letni napastnik znalazł się również na liście powołanych przez selekcjonera Paulo Sousę zawodników na Euro 2020. Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczyna się w poniedziałek 24 maja w Opalenicy.

