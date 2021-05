Kibice oszaleli na punkcie Milika. "To niesamowite. Szaleństwo. Postrach na Euro"

Arkadiusz Milik po dwóch spotkaniach bez strzelonej bramki chciał się przełamać. Gdy już do tego doszło, Polak zrobił to w niesamowitym stylu i to aż trzykrotnie w jednym meczu. Zwycięstwo Olympique Marsylii było bardzo ważne w kontekście gry w Lidze Europy. Obecnie klub utrzymał 5. miejsce w tabeli, wypracowując sobie przewagę punktową nad Lens.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska nie powinna grać trzema napastnikami? "Bardziej sobie przeszkadzaliśmy niż pomagaliśmy"

Arkadiusz Milik skomentował swoje osiągnięcie. Kibice nie mogą przestać zachwycać się Polakiem

To było ósme trafienie Arkadiusza Milika w barwach Olympique Marsylia w tym sezonie. Napastnik opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z piłką podpisaną przez kolegów z drużyny. "Hat-trick. Wielkie zwycięstwo. Allez OM" - napisał, choć zdecydowanie więcej do powiedzenia pod wpisem Polaka mieli kibice.

"To niesamowite! Szaleństwo", "Lewy i Milik w ataku to będzie postrach na Euro 2020!", "Zostań w Marsylii, jesteś najlepszy", "My, ludzie Marsylii wierzymy w Ciebie", "Kochamy cię" - zachwycali się kibice postawą Arkadiusza Milika w komentarzach. Pod postem reprezentanta Polski wypowiedzieli się również koledzy z drużyny czy Jerzy Dudek były bramkarz m.in. Realu Madryt, czy Liverpoolu. "TOP" - podsumował krótko Dudek, "Gratulacje bracie!" - napisał Valentin Rongier, "Zostań" - oznajmił Alvaro Gonzalez. Marcin Gortat z kolei dodał krótki napis "gratki", a Łukasz Teodorczyk emotikony klaszczących dłoni.

"Wielki Milik" wprowadził Marsylię do Europy! Błagalne apele. "Zostań!"

Arkadiusz Milik dołączył do Marsylii w zimowym okienku transferowym na wypożyczenie i doskonale wykorzystuje swoją okazję do odbudowania formy i włączenia się do walki o miejsce w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy. Do tej pory zdaje się robić to bardzo dobrze, co z pewnością cieszy selekcjonera Paulo Sousę. W ostatnich dniach kontuzja wykluczyła z kadry Krzysztofa Piątka >>>.