Milik zawstydził swoich kolegów i Icardiego. Następny w kolejce Neymar

Arkadiusz Milik odblokował się po dwóch meczach bez strzelonej bramki. I zrobił to w bardzo efektowny sposób, zdobywając aż trzy gole w konfrontacji z Angers. Dzięki jego znakomitemu występowi francuski klub jest blisko zajęcia 6. miejsca w tabeli, dającego kwalifikację do Ligi Europy. Ma na koncie 59 punktów, o trzy więcej od siódmego RC Lens na jedną kolejkę przed końcem rozgrywek, a sam Polak również ma powody do dumy z powodu ustrzelenia hat-tricka.

Milik najskuteczniejszym strzelcem Marsylii. Tylko jeden gol mniej od Neymara

Odkąd Milik przyszedł do Marsylii w styczniu tego roku zagrał dla klubu w 14 ligowych meczach i zdobył aż osiem goli, co sprawia, że został najlepszym strzelcem klubu w Ligue 1, wspólnie z Florianem Thauvinem i Dimitri Payetem, ale obaj koledzy Polaka potrzebowali na uzyskanie takie dorobku odpowiednio: 36 i 32 mecze! Co więcej zaledwie jednego gola więcej od Milika ma Neymar, który rozegrał tylko 17 spotkań w lidze francuskiej w obecnym sezonie. Natomiast Polak jest skuteczniejszy od innego napastnika PSG, Mauro Icardiego, który w 19 spotkaniach trafił do siatki siedem razy.

Dorobek bramkowy Milika prawdopodobnie byłby jeszcze lepszy gdyby nie uraz uda, którego doznał na początku lutego i musiał przez niego pauzować aż 17 dni.

Francuzi są zobligowani do wykupu Arkadiusza Milika za osiem milionów euro po zakończeniu sezonu. W ostatnich tygodniach media informowały, że w kontrakcie Milika znajduje się klauzula wykupu w wysokości 12 milionów euro, natomiast dyrektor generalny OM, Pablo Longoria, zdementował te informacje. – Mamy pełną kontrolę nad przyszłością Milika. Nie mamy dżentelmeńskiej umowy i nikt nie dał słowa zawodnikowi, aby pozwolić mu na odejście w przypadku oferty z dużego klubu – mówił biznesmen w rozmowie z L’Equipe.

Olympique Marsylia w ostatniej kolejce ligi francuskiej zagra na wyjeździe z Metz. Klubowi Milika wystarczy remis, aby utrzymać szóste miejsce w lidze. Natomiast RC Lens zagra u siebie z AS Monaco, które aktualnie jest trzecie w tabeli z trzema punktami straty do Lille i dwoma do PSG.