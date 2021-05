Arkadiusz Milik trafia po raz szósty! Pełen spokój [WIDEO]

Arkadiusz Milik po dwóch spotkaniach bez strzelonej bramki chciał się przełamać. Okazja do tego świetna - spotkanie z Angers, zajmującym 12. miejsce w ligowej tabeli. Bramki Milika są ważne także z innego powodu - Marsylia walczy o prawo gry w Lidze Europy. Na dwie kolejki przed końcem, zespół Polaka zajmował 5. miejsce, spełniające ten cel, ale miał tyle samo punktów co Lens.

Arkadiusz Milik z kolejnym golem w Ligue 1!

I Polak swoje zadanie wypełnił znakomicie. Już w 9. minucie Milik wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Lirola dośrodkował piłkę w polu karne, ta spadła idealnie na głowę Milika, który z kilku metrów bez trudu pokonał Bernardoniego.

Arkadiusz Milik mógł strzelić także swojego drugiego gola. W 32. minucie pokonał bramkarza rywali, ale po analizie VAR gol został anulowany z powodu pozycji spalonego. W samej końcówce pierwszej połowy strzał Polaka w doskonałej sytuacji obronił Bernardoni. Do przerwy Marsylia prowadzi 1:0.

Dla Arkadiusza Milika to już 6. gol w tym sezonie Ligue 1. Polak dołączył do Marsylii w zimowym okienku transferowym na wypożyczenie i doskonale wykorzystuje swoją okazję do odbudowania formy i włączenia się do walki o miejsce w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy.