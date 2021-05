Oficjalnie: Neymar nowy podpisał kontrakt! Koniec transferowej sagi!

Francuskie media już w niedzielę wieczorem zapowiedziały "koniec opery mydlanej" dotyczącej transferu Neymara. Według dziennikarzy "L'Equipe" Brazylijczyk miał w sobotę podpisać nową umowę z Paris Saint-Germain, która będzie obowiązywała aż przez pięć kolejnych sezonów. Te informacje się potwierdziły, choć porozumienie dotyczy czterech sezonów.

Neymar szczęśliwy w Paryżu. Nie przeszkodziło nawet odpadnięcie z Ligi Mistrzów

Plotki transferowe związane z ewentualnym odejściem Neymara z PSG pojawiały się przez kilka ostatnich miesięcy. Jako następny kierunek, w którym miałby udać się Brazylijczyk, wymieniano powrót do FC Barcelony, a poszczególni dziennikarze przekonywali, że dla piłkarza kluczowa ma być współpraca z Leo Messim. Jednak w ostatnich tygodniach coraz częściej sam piłkarz przekonywał, że czuje się dobrze we Francji. - Jestem zadowolony z tego, co tutaj mam i wraz z klubem pracujemy nad porozumieniem - mówił Neymar po przegranym dwumeczu półfinału Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Nawet odpadnięcie z rozgrywek nie wzbudziło w nim wątpliwości.

Oficjalnie: Neymar przedłużył umowę z Paris Saint-Germain. Cztery kolejne sezony we Francji

PSG oficjalnie ogłosiło, że kontrakt Neymara będzie obowiązywał do końca czerwca 2025 roku. Piłkarza do tej pory obowiązywał kontrakt do końca 2022 roku, więc to przedłużenie o trzy lata. Dodatkowo włoski dziennikarz Fabrizio Romano napisał na Twitterze, że piłkarz będzie zarabiał 30 milionów euro za sezon i będzie miał w kontrakcie zapis o dużej premii, jeśli PSG wygra Ligę Mistrzów.

- To wyjątkowa przyjemność, żeby współpracować z Paris Saint-Germain i kontynuować swoją przygodę w miejscu, gdzie jestem szczęśliwy. To prawdziwa duma być częścią tego zespołu. Tutaj dorosłem jako zawodnik i jako człowiek. Jestem zadowolony z przedłużenia umowy i mam nadzieję zdobywać tu kolejne trofea - mówił Neymar cytowany przez oficjalną stronę francuskiego klubu.

Niepewna przyszłość Kyliana Mbappe

Kolejne francuskie media, pisząc o sprawie Neymara, nie wspominają jednak o niespodziance, bo przedłużenie przez niego kontraktu przestało już nią być, a co najwyżej o "końcu opery mydlanej". Zupełnie inaczej wygląda jednak przyszłość Kyliana Mbappe.

Mistrz świata z 2018 roku ma wciąż toczyć negocjacje z klubem, ale jego pozycja jest inna niż Neymara. Co prawda, kontrakt także kończy mu się w 2022 roku, ale nie jest tak szczęśliwy we francuskiej drużynie jak Brazylijczyk. Według "L'Equipe" to, gdzie zagra Mbappe pozostaje niewyjaśnione i niepewne. A wiadomo, że wciąż bardzo zainteresowany Francuzem jest Real Madryt. PSG zapewne będzie chciało podpisać z napastnikiem nowy kontrakt lub potwierdzić jego odejście w dwóch najbliższych oknach transferowych - tyle pozostało im, żeby zarobić na pozbyciu się Mbappe.