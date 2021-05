Media: Przyszłość Neymara już pewna! Długi kontrakt i gigantyczna pensja

Plotki transferowe związane z ewentualnym odejściem Neymara z PSG pojawiały się przez kilka ostatnich miesięcy. Jako następny kierunek, w którym miałby udać się Brazylijczyk wymieniano powrót do FC Barcelony, a poszczególni dziennikarze przekonywali, że dla piłkarza kluczowa ma być współpraca z Leo Messim. Jednak w ostatnich tygodniach coraz częściej sam piłkarz przekonywał, że czuje się dobrze we Francji.

"L'Equipe" potwierdza: Neymar podpisze nowy kontrakt z PSG

- Jestem zadowolony z tego, co tutaj mam i wraz z klubem pracujemy nad porozumieniem - mówił Neymar po przegranym dwumeczu półfinału Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Nawet odpadnięcie z rozgrywek nie wzbudziło w nim wątpliwości. W piątek wieczorem dziennik "L'Equipe" ogłosił, że piłkarz dogadał się z PSG na pozostanie w Paryżu do 2026 roku.

Wszystko ma być już gotowe, a w sobotę nastąpi podpisanie umowy obowiązującej aż do 30 czerwca 2026 roku i zostanie to oficjalnie ogłoszone. Neymara do tej pory obowiązywał kontrakt do końca 2022 roku, więc to przedłużenie o cztery lata. Dodatkowo włoski dziennikarz Fabrizio Romano napisał na Twitterze, że piłkarz będzie zarabiał 30 milionów euro za sezon i będzie miał w kontrakcie zapis o dużej premii, jeśli PSG wygra Ligę Mistrzów.

Niepewna przyszłość Kyliana Mbappe

Kolejne francuskie media, pisząc o sprawie Neymara, nie wspominają jednak o niespodziance, bo przedłużenie przez niego kontraktu przestało już nią być, a co najwyżej o "końcu opery mydlanej". Zupełnie inaczej wygląda jednak przyszłość Kyliana Mbappe.

Mistrz świata z 2018 roku ma wciąż toczyć negocjacje z klubem, ale jego pozycja jest inna niż Neymara. Co prawda, kontrakt także kończy mu się w 2022 roku, ale nie jest tak szczęśliwy we francuskiej drużynie jak Brazylijczyk. Według "L'Equipe" to, gdzie zagra Mbappe pozostaje niewyjaśnione i niepewne. A wiadomo, że wciąż bardzo zainteresowany Francuzem jest Real Madryt. PSG zapewne będzie chciało podpisać z napastnikiem nowy kontrakt lub potwierdzić jego odejście w dwóch najbliższych oknach transferowych - tyle pozostało im, żeby zarobić na pozbyciu się Mbappe.