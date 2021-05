Niesamowita bramka w hicie Ligue 1! "Powinna być pokazywana w Luwrze" [WIDEO]

Burak Yilmaz to bohater ostatnich tygodni. Pod koniec kwietnia turecki napastnik uratował Lille, które przegrywało 0:2, ale odrobiło straty i wygrało 3:2, m.in. dzięki dwóm pięknym golom Buraka. W piątkowym starciu z Lens 35-letni snajper znowu dał o sobie znać. Tym razem strzelanie zaczął już w 4. minucie, gdy pewnie wykorzystał rzut karny.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

Limity wynagrodzeń i limity kwot transferowych. Infantino zaczyna działać

Ale Burak odpalił prawdziwą bombę w 40. minucie, gdy huknął nie do obrony w samo okienko. Zresztą, sami zobaczcie:

Dla Yilmaza była to już 15. bramka w sezonie. Przypomnijmy, że do Lille trafi latem za darmo, po tym jak wygasł jego kontrakt z Besiktasem. Ale wróćmy do meczu. Lens kończyło pierwszą połowę w dziesiątkę, bo dwie żółte kartki obejrzał Clement Michelin.

Po godzinie gry było już 3:0. Wynik podwyższył Jonathan David, 21-letni napastnik.

Po zakończeniu meczu pojawi się aktualizacja, na razie Lens przegrywa 0:3