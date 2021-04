Kluczowy piłkarz przedłużył kontrakt z PSG! "Nasi kibice go kochają"

Zarząd Paris Saint-Germain planuje w najbliższym czasie przedłużać wygasające kontrakty z najważniejszymi piłkarzami. Kilku z nich jak Neymar, czy Kylian Mbappe nadal się waha, ale w poniedziałek udało się podpisać nową umowę z innym kluczowym zawodnikiem, Keylorem Navasem. Doświadczony bramkarz jest jedną z najważniejszych postaci drużyny Mauricio Pochettino.

Keylor Navas na dłużej w Paris Saint-Germain. Kontrakt do czerwca 2024 roku.

O przedłużeniu kontraktu z Navasem poinformował klub na oficjalnej stronie internetowej. Nowa umowa będzie obowiązywać do czerwca 2024 roku, co może nieco dziwić, ponieważ bramkarz ma już 34 lata. Do Paryża trafił we wrześniu 2019 roku z Realu Madryt za 10 milionów euro. W barwach PSG rozegrał od tamtej pory 72 spotkania. Zdobył z drużyną mistrzostwo, puchar i superpuchar Francji oraz puchar ligi francuskiej. Zagrał także w finale Ligi Mistrzów, w którym paryżanie przegrali z Bayernem (0:1).

- Bardzo cieszę się z przedłużenia kontraktu z Keylorem Navasem. To najlepszy bramkarz na świecie. Daje wielką pewność zespołowi, a nasi kibice go kochają. Będzie jednym z najważniejszych piłkarzy PSG w końcówce sezonu i kolejnych latach - powiedział prezes klubu, Nasser Al-Khelaifi.

Keylor Navas regularnie występuje także w reprezentacji Kostaryki, której jest kapitanem. W narodowych barwach rozegrał już 92 spotkania.

