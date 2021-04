Kapitalna bramka w hicie Ligue 1. "Zakręcił tą piłką jak Beckham w 2001" [WIDEO]

Końcówka tego sezonu we francuskiej Ligue 1 będzie niezwykle ciekawa. Po 34 rozegranych kolejkach różnica pomiędzy pierwszą czwórką tabeli wynosiła raptem sześć punktów. Szansę na mistrzostwo mają zarówno gracze z Lyonu, jak i PSG, Lille czy AS Monaco.

Zwieńczeniem 34. serii gier we Francji był pojedynek pomiędzy Olympique Lyon i Lille, czyli odpowiednio 4. i 3. drużyny w tabeli przed tym spotkaniem. Z racji na wagę tego meczu, już przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że na Parc Olympique Lyonnais będzie miało miejsce znakomite widowisko.

Tak w istocie było. Gospodarze w 20. minucie wyszli na prowadzenie dzięki bramce Islama Slimaniego. Kwadrans później samobójczego gola strzelił Jose Fonte, przez co sytuacja gości mocno się skomplikowała. Tuż przed zejściem obu drużyna do szatni Lille zdołało strzelić bramkę kontaktową. Kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Burak Yilmaz, zdobywając w ten sposób swoją 11 bramkę w tym sezonie. - Zakręcił tą piłką, jak kiedyś David Beckham w starciu z Grecją na Old Trafford w 2001 roku - zachwycał się komentator Eleven Sprots.

Kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy do wyrównania doprowadził Jonathan David. Dominacja Lille w drugiej części była niezaprzeczalna. Decydującą postacią ponownie okazał się być Burak Yilmaz. Turecki napastnik w 85. minucie po raz drugi wpisał się na listę strzelców, zapewniając tym samym wygraną Lille 3:2.

Dzięki zwycięstwu Lille wróciło na pozycję lidera tabeli Ligue 1 z 73 punktami na koncie. Tuż za nim znajduje się z PSG (72 punkty), następnie AS Monaco (71) i Olympique Lyon (67). W ostatnich kolejkach dojdzie jeszcze między innymi do starcia pomiędzy Monaco i Lyonem.