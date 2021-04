"Milik dobrze się bawi". Francuzi ocenili Polaka. Posadził kolegę na ławkę

Olympique Marsylia wygrał drugi mecz z rzędu. Zespół Arkadiusza Milika pokonał Reims 3:1, chociaż od 38. minuty przegrywał 0:1. Jednak to Olympique schodził na przerwę prowadząc. W 41. minucie bramkę wyrównującą zdobył Dimitri Payet. Natomiast w doliczonym czasie pierwszej połowy Francuz zaliczył asystę. Zagrał płasko wzdłuż pola karnego, a całą akcję wślizgiem zakończył Arkadiusz Milik, który wepchnął piłkę do siatki i dał swojej drużynie prowadzenie. W drugiej połowie zawodnik Reims zobaczył czerwoną kartkę, a w 71. minucie Payet podwyższył prowadzenie gości. Było już jasne, że Olympique zgarnie trzy punkty. W 81. minucie drugą bramkę zdobył Milik, ale nie została ona uznana, bo Polak był na spalonym. Ostatecznie jego zespół wygrał 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Milik zdobył pierwszego gola dla Marsylii. "Jego obecność zaskoczyła realizatorów"

Wysokie noty Milika po meczu Olympique - Reims. "Powodował niepokój w szeregach obrony"

Po meczu francuskie media doceniły przede wszystkim Payeta, który zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Dobre noty otrzymał również Arkadiusz Milik. Jedynie portal "footmercato.net" surowo ocenił polskiego napastnika wystawiając mu notę 5,5. - Był niewidoczny w pierwszej połowie, ale też rzadko obsługiwany przez kolegów. Można o nim zapomnieć, ale kiedy piłka pojawia się w okolicy, Polak przypomina o sobie. Wślizgiem wpakował piłkę do siatki. Nie wykorzystał sytuacji z 62. minuty, kiedy potknął się o Rajkovicia – napisano w uzasadnieniu.

"Zostawiliśmy jaja w szatni". Polak w ostatniej chwili się powstrzymał

Kolejne portale już lepiej oceniały Milika. Dziennikarze madeinfoot.ouest-france.fr wystawili mu notę 6,5. Jeszcze lepiej Milik był oceniany przez kolejne media. Portal coeurmarseillais.fr ocenił go na 7, tak samo jak footballclubdemarseille.fr. - Jego współpraca z Payetem może narobić szkód. To właśnie się dzieje, kiedy masz dwóch klasowych piłkarzy. Masz wyniki. Polak miał swój moment w pierwszej połowie, kiedy zdobył bramkę. Potem dobrze znajdował się w polu karnym i dostawał podania od Payeta i Liroli. Był bliski drugiego gola, ale pomylił się o kilka centymetrów. Milik dobrze się bawi, kiedy Olympique tak gra, a fani mają emocje – napisano w artykule.

Identyczną notę otrzymał też od portalu maxifoot.fr. - Dario Benedetto (rywal Milika w walce o pierwszą jedenastkę – przyp. red.) będzie miał problem z wywalczeniem sobie miejsca w składzie. Milik nawet będąc rzadko uruchamianym przez partnerów zdołał oszukać obrońców i wykończył podanie Payeta. Jego rajdy powodowały niepokój w szeregach Reims – czytamy w uzasadnieniu.

Natomiast dziennikarze lephoceen.fr wybrali Milika do trójki najlepszych piłkarzy, również przyznając mu notę "7". - Na początku Polak był osamotniony i nie dostawał piłek. W doliczonym czasie pierwszej połowy wyprowadził swój zespół na prowadzenie. W 62. minucie był dobrze ustawiony, ale Rajković odbił jego strzał. Anulowano też jego gola w 80. minucie przez milimetrowego spalonego. Cały czas był zagrożeniem dla obrony rywali, kiedy Marsylia atakowała – napisano w uzasadnieniu.

Cztery kluby mogą wylecieć z Ligi Mistrzów! "Dla mnie to jest jasne"

Natomiast portale wystawiające oceny zawodnikom w oparciu o analizy statystyczne, "SofaScore.com" i "WhoScored.com", oceniły Milika kolejno na 6.6 i 7.3.

To był piąty gol Milika w jego 11. występie w Ligue 1. Do tego dorzucił jeszcze jedno trafienie w Pucharze Francji. Olympique Marsylia zajmuje piąte miejsce i do końca sezonu będzie starała się je utrzymać, bo do czwartego Lyonu strata wynosi 12 punktów. Dwa punkty za zespołem Milika jest Lens, które do rozegrania jeden mecz więcej. Następny mecz Olympique rozegra w piątek z RC Strasbourg.