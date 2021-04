Arkadiusz Milik z kolejnym golem w Ligue 1! Poszedł jak dzik [WIDEO]

W doliczonym czasie pierwszej połowy były zawodnik Napoli wykorzystał znakomite dogranie ze skrzydła Dimitriego Payeta. Polak popisał się kapitalnym sprintem od linii pola karnego, wyminął obrońcę i na wślizgu wpakował piłkę do siatki. Zapewnił tym samym OM prowadzenie do przerwy 2:1. Wcześniej do bramki rywala trafił sam Payet, który szybko odpowiedział na gola dla gospodarzy autorstwa Nathanaela Mbuku.

Dla Arkadiusza Milika, który do Olympique'u Marsylia trafił w styczniu tego roku z Napoli, jest to piąty gol w lidze francuskiej. Do tego 27-letni napastnik dołożył także jednego gola w meczu Pucharu Francji. Jak zauważył oficjalny profil OM na Twitterze, Milik swoje wszystkie ligowe gole strzelał w końcówkach pierwszej połowy - od 43. minuty. "Koniec pierwszej połowy? To jest jego czas!" - napisano.