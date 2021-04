Menadżerowie Arkadiusza Milika wezwani do Marsylii. Spotkanie na szczycie

Arkadiusz Milik zostanie po sezonie wykupiony przez OM za osiem milionów euro z Napoli. Polak podpisał kontrakt do 30 czerwca 2024 roku, natomiast znalazła się w nim klauzula wykupu w wysokości 12 milionów euro, którą może uiścić każdy zainteresowany klub. W gronie zainteresowanych znajduje się m.in. Juventus czy Atletico Madryt.

Prezes OM walczy o pozostanie Arkadiusza Milika. Spotkał się z agentami Polaka

Jak podaje Guillaume Tarpi, dziennikarz "RMC Sport", prezes Pablo Longoria spotkał się z przedstawicielami Arkadiusza Milika w zeszłym tygodniu w Marsylii. Klub podjął inicjatywę, bo chce zbadać warunki, jakie może zaproponować napastnikowi, by ten pozostał we Francji. Na pozostanie Polaka liczy trener Jorge Sampaoli, który miał już odbyć rozmowy na ten temat ze piłkarzem.

Póki co sytuacja pozostaje jednak niezmienna. Jeżeli znany klub zgłosi się po Arkadiusza Milika, Olympique Marsylia odpuści. Ze względu na niską klauzulę wykupu w kontrakcie (12 milionów euro) może pojawić się wielu zainteresowanych. Najbardziej prawdopodobny wydaje się powrót do Włoch, gdzie sytuację Milika obserwuje Juventus oraz Milan.

Arkadiusz Milik zagrał w 11 meczach w barwach Olympique Marsylii i zdobył w nich pięć bramek. W rozgrywkach Ligue 1 Polak ma na koncie cztery trafienia – lepszy wynik od niego mają tylko Florian Thauvin (8) oraz Dimitri Payet (5). Francuski klub zajmuje w tym momencie szóste miejsce w lidze, mając na koncie 52 punkty. OM może ukończyć sezon co najwyżej na piąty miejscu. Strata do RC Lens wynosi w tym momencie jeden punkt, ale do czwartego Lyonu już 14.