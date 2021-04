Natychmiastowa reakcja na nowe informacje o Miliku. "Jego zachowanie mnie oszałamia"

Arkadiusz Milik zimą został wypożyczony z Napoli do Olympique Marsylia. Jego wypożyczenie trwa do 30 czerwca 2022 roku i po tym okresie francuski klub ma obowiązek wykupić Polaka za około 8-10 mln euro. Według informacji "L'Equipe" w kontrakcie jest jednak zawarta klauzula natychmiastowego wykupu - już w zbliżającym się oknie transferowym - która wynosi zaledwie 12 mln euro.

Niewykluczone, że już za kilka miesięcy tę klauzulę wykorzysta inny klub niż Olympique Marsylia. Milik od dłuższego czasu łączony jest z przenosinami do Juventusu. Polakiem interesować się miała też Sevilla. "Milik opuści Olympique Marsylia już podczas najbliższego okna transferowego" - wprost donosiło francuskie RMC Sport.

"Milik jest bardzo chciwy" - pisało "Foot Mercato", które informowało, że polski napastnik nie tylko chce latem odejść z Olympique Marsylia, ale też liczy w nowym klubie na kilkuletni kontrakt i roczne zarobki powyżej 4 mln euro (wraz z bonusami).

"Zachowanie Milika mnie oszałamia"

Zachowanie Milika bardzo nie spodobało się byłemu piłkarzowi i trenerowi Olympique Marsylia, Rollandowi Courbisowi. - Zachowanie Milika mnie oszałamia. Ten klub nie jest trampoliną dla piłkarzy! To silny, dobry napastnik, który może grać w ataku samotnie, ale też z kolegą u boku. W Turynie jego pozycja nie będzie tak silna. Jeśli wybierze Juventus, nikt nie będzie mu życzył źle, ale przeszedł długą drogę po dwóch operacjach na oba kolana i to tu podano mu rękę - powiedział Courbis w rozmowie z RMC.

Courbis to wychowanek Olympique Marsylia, w której rozegrał jednak raptem kilka meczów w sezonie 1971/72. Później grał on jeszcze w Ajaccio, Olympiacosie, Sochaux i Monaco, z którym zdobył dwa mistrzostwa Francji. Po zakończeniu kariery Courbis został trenerem, prowadząc m.in. kilkanaście klubów francuskich. W sezonie 1998/99 doprowadził Olympique Marsylia do finału Pucharu UEFA, który przegrał z Parmą 0:3.

Po przenosinach do Francji Milik rozegrał łącznie 10 meczów, w których strzelił 5 goli.