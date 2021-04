Nowe informacje ws. przyszłości Neymara. Koniec wielkiej transferowej sagi

Saga z nowym kontraktem Neymara trwa w najlepsze. Jeszcze 4 kwietnia osoby z otoczenia Neymara przekazały hiszpańskim dziennikarzom, że piłkarz nie jest już zainteresowany przedłużeniem kontraktu z PSG. Za to miałby dołączyć do FC Barcelony, z której odszedł w 2017 roku za aż 222 miliony euro właśnie do klubu z Paryża.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Neymar musi płakać we Francji? [Naszym Okiem]

Kolejny udany mecz Jakuba Modera. "Zaimponował techniką. Nieźle"

Na zmianę zdania przez Neymara miała wpłynąć sytuacja dot. Leo Messiego, który po wybraniu na stanowisko nowego prezydenta, Joana Laporty, jest bliższy pozostania na Camp Nou, a Neymar miałby właśnie do niego dołączyć.

Zaledwie jeden dzień później pojawiały się we francuskich mediach informacje, że gwiazda PSG miała już dojść do porozumienia z PSG ws. przedłużenia kontraktu, który ma być ważny aż do końca czerwca 2026 roku. O szczegółach poinformował "Telefoot". Nowa umowa ma gwarantować Neymarowi zarobki na poziomie 30 mln euro rocznie. "Żaden klub nie chce lub nie jest w stanie dostosować się do oferty PSG" - przekazali dziennikarze francuskiej telewizji. Ich zdaniem do spotkania Brazylijczyka z PSG doszło już kilka tygodni temu, a wynagrodzenie będzie niemal takie samo, jakie Neymar otrzymuje przy obecnej umowie. "Oczywiście jest to ważna wiadomość dla nas, dla jego kolegów z drużyny i dla kibiców. Neymar pokazuje swoją miłość i zaangażowanie do klubu, to jest coś bardzo ważnego" - dodał "Telefoot", powołując się na wypowiedź osób z otoczenia PSG.

Nowe wieści dot. przyszłości Neymara. "Chce pozostać w PSG"

Teraz nowe światło na całą sprawę rzucił włoski dziennikarz dobrze zorientowany ws. transferowych, Fabrizio Romano, który po raz kolejny zasygnalizował, że Brazylijczyk jest bliski pozostanie w zespole z Parku Książąt. - Oczekuje się, że Neymar wkrótce podpisze swój nowy kontrakt z Paris Saint-Germain do czerwca 2026 r. Potwierdzono również ogromną premię za rozgrywki Ligi Mistrzów. Osoby z jego otoczenie ogłosiły właśnie we France Football: "Neymar chce pozostać w PSG. Widzi, że klub się rozwija. Lubi ten projekt" - napisał Romano na Twitterze.

- Uwielbia tę szatnię. Paredes, Icardi, Marquinhos, Rafinha. Ma wielu przyjaciół. Chce z nimi wygrywać. Czuje się tutaj naprawdę dobrze - dodał Joao Henrique, brazylijski dziennikarz na łamach "France Football".

Kean zrobił z polskiego piłkarza marmoladę. Dostał owację od polskich kibiców

Aktualny kontrakt Neymara z PSG kończy się w czerwcu 2022 roku, co oznacza, że zespołowi z Paryża pozostały dwa okna transferowe, żeby sprzedać Brazylijczyka z zyskiem lub przedłużyć z nim umowę. W obecnym sezonie Neymar rozegrał jedynie trzynaście z 31 meczów Ligue 1 (strzelił w nich sześć goli i zanotował cztery asysty) ze względu na przerwy, które były spowodowane nie tylko kontuzjami, ale także czerwonymi kartkami - zobaczył trzy w ostatnich czternastu rozegranych ligowych meczach dla PSG. Już we wtorek 14 kwietnia PSG z Brazylijczykiem w składzie zmierzy się z Bayernem Monachium w rewanżowym spotkaniu 1/4 finału Ligi Mistrzów (w pierwszym meczu było 3:2 dla PSG). Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.