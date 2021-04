Francuzi docenili Arkadiusza Milika. Polak znalazł się w "11" kolejki!

Arkadiusz Milik zaliczył dobry występ w wyjazdowym meczu swojego zespołu z Montpellier. Spotkanie obfitowało w emocje i zwroty akcji. Już pierwszej minucie gospodarze objęli prowadzenie i utrzymywali je do końcówki pierwszej połowy. Wtedy jednak, w 43. minucie na listę strzelców wpisał się Milik. Na dodatek w doliczonym czasie pierwszej połowy Olympique wyszedł na prowadzenie.

Początek drugiej połowy był równie piorunujący co start pierwszej części – bramkę znowu zdobyło Montpellier. Na dodatek gospodarze od 62. minuty grali w przewadze po czerwonej kartce dla piłkarza gości. Mimo tego Olympique zdołał wyjść na prowadzenie 3:2, ale nie utrzymał go. W 92. minucie gospodarze wyrównali i oba zespoły podzieliły się punktami.

Milik grał do 89. minuty, kiedy został zmieniony. Francuskie media wysoko oceniły występ Polaka. Portal "maxifoot.fr" wystawił mu notę 7 w dziesięciostopniowej skali. To najwyższy wynik w zespole. - Przed przerwą dał sygnał do ataku wspaniałą akcją. Przyjęcie, zwód i strzał. Był bardzo aktywny – napisano. Podobnie oceniony został przez portal "coeurmarseillais.fr". W tym przypadku również była to najwyższa nota w zespole. Niewiele gorzej, bo na "szóstkę" Milik oceniony został przez portal "lereseauolympien.com".

Natomiast portal "WhoScored.com", wystawiający noty piłkarzom na podstawie analizy danych statystycznych, ocenił występ Milika na 8.5. Taki wynik dał Polakowi miejsce w jedenastce kolejki Ligue 1. Napastnik reprezentacji Polski znalazł się obok takich piłkarzy jak Lucas Paqueta, Memphis Depay czy Leandro Paredes. W jedenastce znalazł się także jeden zawodnik Montpellier - Gaetan Laborde.

Bramka Milika z Montpellier była jego czwartym trafieniem w Ligue 1, a piątym we wszystkich rozgrywkach. Olympique Marsylia zajmuje obecnie szóste miejsce w ligowej tabeli.