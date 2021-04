Szaleństwo! Francuzi o Arkadiuszu Miliku: Jak mogliśmy uwierzyć

Olympique Marsylia zremisował na wyjeździe z Montpellier 3:3 w 32. kolejce Ligue 1. Sobotni mecz lepiej zaczął się dla gospodarzy, którzy objęli prowadzenie już w 1. minucie dzięki bramce Andy'ego Delorta. Mimo to goście schodzili na przerwę z prowadzeniem po golach Arkadiusza Milika i Pape Gueye.

W 47. minucie do ponownego remisu doprowadził Gaetan Laborde, a kwadrans później z boiska wyleciał Duje Caleta-Car. Na tym emocje się nie skończyły, bo w 71. minucie na ponowne prowadzenie Olympique Marsylia wyprowadził Lucas Perrin, jednak w doliczonym czasie gry punkt gospodarzom uratował Laborde.

Francuzi docenili Milika

Po spotkaniu francuskie media doceniły postawę Milika. "Na początku nie dostawał podań. W całym meczu był jednak bardzo aktywny, a przed przerwą przeprowadził kapitalną akcję. Przyjęcie piłki, zwód i uderzenie to akcja, która doprowadziła do wyrównania" - napisał o Polaku portal Maxifoot.fr, który wystawił mu notę 7 w 10-stopniowej skali. Żaden z piłkarzy Olympique Marsylia nie otrzymał wyższej oceny.

Najwyżej w zespole Milika ocenił też portal Coeurmarseillais.fr. Dziennikarze również przyznali Polakowi notę 7, a żaden z zawodników Olympique Marsylia nie otrzymał tak wysokiej oceny. Pod wrażeniem są również kibice. "On jest dla nas za dobry". "Jak mogliśmy uwierzyć, że zostanie z nami na dłużej niż sześć miesięcy?" - piszą.

Nieco niżej, bo na 6 w 10-stopniowej skali postawę Milika ocenił portal Lereseauolympien.com. "Milik szukał przestrzeni na boisku i starał się tworzyć sytuacje bramkowe dla kolegów" - napisano w uzasadnieniu.

Po 32 kolejkach Olympique Marsylia zajmuje 6. miejsce w tabeli Ligue 1. Zespół Jorge Sampaolego ma 49 punktów i traci 13 punktów do zajmującego 3. pozycję AS Monaco oraz 17 do 2. PSG i 20 punktów do lidera - OSC Lille.

Kolejny mecz marsylczycy rozegrają w sobotę, gdy podejmą Lorient. Początek spotkania o godz. 17:00.