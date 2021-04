"Plotki zawsze będą się pojawiać". Jak to w końcu jest z transferem Mbappe?

Obecna umowa Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain wygasa z końcem czerwca 2022 roku. Negocjacje trwają, choć zdają się ciągnąć w nieskończoność, a braku decyzji towarzyszą plotki transferowe. - To coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Gdy zaczynamy rozmawiać o najlepszych klubach i piłkarzach pokroju Mbappe, który jest światowej klasy zawodnikiem, plotki zawsze będą się pojawiać - oznajmił Mauricio Pochettino cytowany przez hiszpańskiego "AS-a".

REKLAMA

Zobacz wideo "Podejrzewam, że w Monachium pracują 24 godziny na dobę, żeby Lewandowski zagrał w rewanżu z PSG"

Kylian Mbappe jednak nie odejdzie do Realu Madryt? "Takie jest życzenie PSG i nad tym pracują"

Spekulacje dotyczące przyszłości Mbappe w PSG podsycił sam napastnik. Chodzi o pytanie dziennikarza "Sky Sports" o to czy Francuz pozostanie w klubie. Odpowiedź brzmiała: "Nie wiem", a następne 22-latek dodał, że nie chce się na ten temat wypowiadać.

Haaland i Mbappe uciekają Lewandowskiemu. Tak wygląda klasyfikacja strzelców LM

- Najważniejsze, aby Kylian Mbappe miał chłodną głowę i skupił się na wspieraniu zespołu w osiąganiu sukcesów. Jak na swój wiek, jest bardzo dojrzały. Tak jak mówiłem, klub i piłkarz są skupieni na dojściu do porozumienia, aby Kylian mógł zostać z nami na długi czas. Takie jest życzenie PSG i nad tym pracują przedstawiciele. Nie mamy wpływu na to, co się dzieje poza klubem, ale czy to wpłynie na wyniki i atmosferę w zespole? Ani trochę - dodał trener Paris Saint-Germain.

Bayern Monachium pod ścianą przed rewanżem w LM. "Nie będę zaskoczony, jeśli Lewandowski zagra"

Hiszpańskie i francuskie media wciąż prowadzą dyskusję na temat przyszłości Kyliana Mbappe. - Wiem, że Real Madryt ma więcej pewności do sprowadzenia Kyliana Mbappe, niż Erlinga Brauta Haaland - powiedział Josep Pedrerol, w programie "El Chiringuito". Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza Florentino Perez jest skłonny włączyć w transakcję Francuza młodą gwiazdę Realu Madryt - Viniciusa Juniora. Rozgłośnia radiowa "Cadena SER" doniosła ostatnio, że Mbappe miał już poinformować władze PSG, że nie przedłuży obowiązującego kontraktu.

Kylian Mbappe zdobył dwie bramki w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium (3:2). W całym sezonie strzelił już 32 gole i zanotował dziewięć asyst w 38 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.