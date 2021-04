Wyciekły żądania finansowe Arkadiusza Milika. "Jest bardzo chciwy"

"Arkadiusz Milik opuści Olympique Marsylia już podczas najbliższego okna transferowego" - donosi francuskie RMC Sport. O transferze Polaka piszą też hiszpańskie media. Chociażby "AS", który informuje, że może wrócić temat sprzedaży Milika do Juventusu, który według dziennikarzy madryckiego dziennika miał zrezygnować z wykupienia Alvaro Moraty z Atletico.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontuzja Lewandowskiego. Jak duży problem ma Bayern?

Klopp był wściekły na sędziego po meczu z Realem! Ich rozmowę nagrały kamery

Milik chce zarabiać ponad 4 mln euro rocznie!

W ostatnich miesiącach pisze się także o tym, że Milik miałby trafić do Sevilli. Zdaniem "Foot Mercato" to już nieaktualne. I nie dlatego, że Polaka nie pociąga gra na południu Hiszpanii, a dlatego, że chce on tam zarabiać duże pieniądze i Sevilli zwyczajnie nie stać na Milika.

"Arkadiusz Milik jest bardzo chciwy" - czytamy na "Foot Mercato", który informuje, że polski napastnik nie tylko chce latem odejść z Olympique Marsylia, ale też liczy w nowym klubie na kilkuletni kontrakt i roczne zarobki powyżej 4 mln euro (wraz z bonusami). To kwoty nieosiągalne dla Sevilli, ale też dla Olympique Marsylia, gdzie Milik zarabia 3-3,5 mln euro rocznie.

Zaskakujący kandydat do posady trenera Lecha Poznań. Miał być następcą Nagelsmanna

Olympique Marsylia zawodzi w lidze

Milik zimą został wypożyczony z Napoli do Marsylii. Jego wypożyczenie trwa do 30 czerwca 2022 roku i po tym okresie francuski zespół ma obowiązek wykupić Polaka za około 8-10 mln euro. Według informacji "L'Equipe" w kontrakcie jest jednak zawarta klauzula natychmiastowego wykupu - już w zbliżającym się oknie transferowym - która wynosi zaledwie 12 mln euro. Zaledwie, jeśli spojrzymy na wycenę Milika na portalu transfermarkt.de - 22 mln euro. I tę klauzulę - jak informuje "L'Equipe" - zamierza wykorzystać Juventus.

Milik do tej pory zdobył cztery bramki w ośmiu meczach dla francuskiego zespołu. Jedną w 1/16 pucharu kraju, gdzie Marsylia na początku marca przegrała 1:2 z czwartoligowym Canet Roussillon. I trzy w lidze, gdzie Marsylia też zawodzi. Na siedem kolejek przed końcem sezonu zajmuje szóste miejsce i do czwartego, które zajmuje Olympique Lyon i które gwarantuje grę w fazie grupowej Ligi Europy, traci 13 punktów.