PSG sensacyjnie przegrywa w hicie Ligue 1. Neymar wyleciał z boiska. Awantura w szatni

Jedyna bramka w tym meczu padła w 20 minucie. To wtedy goście wyprowadzili szybki atak, z prawej strony w pole karne PSG zagrał Jonathan Ikone, a uderzeniem z szesnastki Keylora Navasa pokonał Jonathan David.

Niespodziewana porażka PSG, Neymar znów wyleciał z boiska

Mecz w Paryżu był naładowany negatywnymi emocjami. Piłkarze obu drużyn popełnili łącznie aż 30 fauli (18-12 dla PSG) i zobaczyli w sumie 10 żółtych kartek (6-4 dla PSG). W końcówce spotkania sędzia wyrzucił z boiska Neymara oraz Tiago Djalo z OSC Lille.

Sytuacja miała miejsce w 90. minucie, gdy piłkarz gości dobrze zasłaniał piłkę przed Brazylijczykiem, pozwalając jej na opuszczenie boiska. Neymar nie wytrzymał tego nerwowo, popchnął Djalo, za co został ukarany drugą żółtą kartką. Dla Brazylijczyka to już 3. czerwona kartka w 14 ostatnich występach w lidze!

Nerwy puścił też Portugalczykowi, który wdał się w przepychankę z Brazylijczykiem, za co również został wyrzucony z boiska. Konflikt obu panów trwał jeszcze przez kilkadziesiąt sekund, gdy obaj schodzili do szatni. W tunelu doszło do kolejnej przepychanki, a piłkarzy musieli rozdzielać ochroniarze.

Po 31 kolejkach OSC Lille prowadzi w tabeli Ligue 1 z 66 punktami. Drugie PSG ma 63 punkty, a trzecie w kolejności AS Monaco 62 punkty. Szansę na doskoczenie do PSG mieć będzie jeszcze Olympique Lyon, który na razie m 60 punktów, ale w sobotę o 21:00 zagra na wyjeździe z Lens.