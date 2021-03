Ważna deklaracja Kyliana Mbappe. Wiadomo, co z decyzją ws. przyszłości

Kontrakt Kyliana Mbappe z PSG jest ważny do 30 czerwca przyszłego roku. To oznacza, że zbliżające się okno transferowe może być ostatnią okazją do zarobienia na reprezentancie Francji, ponieważ od 1 stycznia 2022 roku będzie mógł porozumieć się z dowolnym klubem. Jak dotąd Mbappe trzykrotnie odrzucił ofertę nowego kontraktu, a PSG wycenia go na 200 milionów euro. Francuski dziennik "Le Parisien" poinformował, kiedy zawodnik podejmie ostateczną decyzję.

Kylian Mbappe podejmie decyzję po EURO 2020. Nie weźmie udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Jak dotąd Paris Saint-Germain proponowało swojej gwieździe 30 milionów euro za sezon. Póki co Mbappe nie ma zamiaru spieszyć się z podjęciem decyzji. Według informacji "Le Parisien", decyzja zostanie podjęta po zakończeniu EURO 2020. Dodatkowo Kylian Mbappe zrezygnował z udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio, mimo próśb ze strony prezesa federacji, Noela Le Graeta. Poza chęcią dokonania decyzji swoją absencję tłumaczy odpoczynkiem.

EURO 2020 zakończy się 11 lipca 2021 roku, natomiast dziesięć dni później rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie. Mbappe będzie mógł wystąpić na Igrzyskach w 2024 roku, które będą organizowane przez Paryż. "Le Parisien" zwraca uwagę na to, że istnieje prawdopodobieństwo, iż Kylian Mbappe podejmie decyzję przed EURO. Jeśli już dojdzie do transferu z jego udziałem, to będzie on miał miejsce pod koniec letniego okna transferowego.

Kylian Mbappe znajduje się na szczycie listy życzeń Realu Madryt, ale poza nim sytuację monitoruje Liverpool. Real ma dobre relacje z Paris Saint-Germain i nie zamierza podejmować żadnych kroków, póki zawodnik nie ogłosi swojej decyzji. Mbappe zdobył 30 bramek i zanotował dziewięć asyst w 36 meczach tego sezonu.