Niesamowity gol Mbappe z podwójną "siatką". To się rzadko zdarza. "Lopes był bezradny" [WIDEO]

W 15. minucie meczu Moisse Kean napastnik PSG dośrodkował z prawej strony w pole karne do Marco Verrattiego. Włoch uderzył z woleja, ale bramkarz Anthony Lopes odbił piłkę. Dobiegł do niej Kylian Mbappe i mocno uderzył z lewej nogi i zdobył bardzo niespotykaną bramkę. Zanim bowiem piłka wpadła do siatki, to przeleciała między nogami obrońcy Mattia De Sciglio oraz bramkarza Lopesa. - Przy dobitce Mbappe, Lopes był już bezradny - mówił Rafał Dębiński, komentator Canal+Sport.

Hit zdecydowanie dla PSG

W pojedynku wicelidera z trzecią drużyną tabeli dominowali zawodnicy z PSG, którzy po zaledwie 32. minutach prowadzili już 2:0. Po bramce Kyliana Mbappe, wynik podwyższył Danilo. Po zmianie stron mistrzowie Francji szybko rozstrzygnęli pojedynek. W 47. minucie z rzutu wolnego pięknie przymierzył Angel Di Maria, a pięć minut później swoją niesamowitą szybkość i skuteczność pokazał Mbappe. Rozmiary porażki zmniejszyli Islam Slimani i Maxwel Cornet.

Kylian Mbappe zdobywając dwie bramki został najmłodszym strzelcem ze zdobytymi 100 bramkami w historii rozgrywek. Wynik ten osiągnął w wieku zaledwie 22 lat i 91 dni. Dotychczas najmłodszym graczem, który tego dokonał był Herve Revelli. W sezonie 1969/70 przekroczył liczbę 100 bramek dla AS Saint-Etienne w wieku 23 lat i 153 dni.

Mbappe jest liderem najskuteczniejszych strzelców w lidze francuskiej. Ma 20 bramek, o sześć więcej od Memphisa Depaya (Olympique Lyon). PSG awansował na pozycję lidera. Ma tyle samo punktów co Lille i trzy więcej od Olympique Lyon. Po przerwie reprezentacyjnej, 3 kwietnia (godz. 17) PSG podejmie Lille.